聯邦將取消積欠學貸違約 800萬人可「暫時免還」

拜登 政府將為數百萬名拖欠聯邦學貸導致違約的民眾解套，根據教育部 先前公布數據估計，大約有800萬人得以受惠。

教育部上周發表聲明表示，這項計畫將讓所有積欠學貸償還的借款人「重新開始」，擺脫拖欠帳款及貸款 違約的衝擊，可以在狀況穩定之後才開始繳交學貸。

白宮新聞秘書莎奇(Jen Psaki)10日表示，她猜測拜登政府任內，助學貸款借貸人將必須在「某個時間點」開始償還貸款。

莎奇上「周日福斯新聞」(Fox News Sunday)說：「我猜測將於某個時候開始支付貸款，但同樣的，我們每個月會繼續評估，每幾個月評估狀況，關注疫情的走向，也要看經濟數據，注意哪部份我們需要持續幫忙，給美國人民一些喘息空間。」

拜登政府上周正式宣布第四次延期每月貸款支付及利息，延期至8月31日。白宮另外宣布計畫取消在疫情前拖欠的數百萬學貸借貸人債務，讓這些借貸人有個「新的開始」。

拜登最新延期計畫未能達到民主黨人一連串的要求，民主黨要求拜登政府至少在年底前期中選舉後，繼續疫情期間對借貸人的放寬政策，除此之外，拜登還面臨逐漸增加的壓力，要求他利用行政權力免除每位借貸人至少1萬元的學貸。

白宮已多次向國會提議，表示若國會將議案移交給拜登，他將會簽署議案。

Politico新聞網站去年10月報導，拜登政府正在研議讓數百萬聯邦學貸借款人得以自動避開違約的方案，官員為這項計畫暫時訂名為「全新開始行動」(Operation Fresh Start)。

數名知情人士指出，接下來幾個月裡，政府官員陸續敲定計畫細節，討論過程則頗為複雜，例如教育部將透過何種方式為這項計畫提供經費。

一名教育部官員接受Politico新聞網站訪問時證實，所有陷入違約的聯邦學貸借款人，將可根據疫情期間各種相關學貸暫停措施，讓違約問題自動解除，包括直接向教育部申請聯邦學貸的借款人，還有透過私人放款機構申請聯邦擔保學生貸款但後來卻違約的借款人。報導指出，根據教育部先前公布數據，上述種類的聯邦學貸估計有800萬借款人違約。

一般而言，聯邦學貸借款人若要解決違約，必須向催繳公司填寫文件，才能啟動作業程序。根據報導，民主黨國會議員大力要求聯邦政府簡化手續，教育部也願意從善如流。