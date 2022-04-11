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華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

華府晚宴68人染疫 佛奇：拜登防疫嚴密不太可能感染

編譯陳韻涵／綜合10日電
拜登總統3月底在白宮接種第二劑新冠疫苗補強針。（美聯社）
拜登總統3月底在白宮接種第二劑新冠疫苗補強針。（美聯社）

華府近期舉辦多場活動後，幕僚、議員等與會者接連確診新冠肺炎，外界憂慮高齡79歲的拜登總統可能染疫，但白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)10日表示，拜登周圍的防疫措施嚴實，不太可能感染。華府上周一場傳統年度「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，據NBC報導已知68人確診。

華盛頓特區這波疫情影響正副總統辦公室、議員和閣員，人們擔心迄今從未檢驗陽性的拜登可能染疫，但佛奇並不太擔心，稱拜登雖然屬於高風險染疫群體，但總統周遭的防疫措施嚴實，讓拜登確診的可能性大幅降低。

佛奇接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「拜登周遭的防護措施滴水不漏，他已接種兩劑疫苗和兩劑補強針，共四劑信使核醣核酸(mRNA)疫苗。」

佛奇說：「與拜登在同一時間共處一室的密切接觸者，必須遵守嚴格的檢測規定。他在該空間與人們交際，但我們覺得，總統周遭的防疫規定足以保護他。」

拜登政府8日在白宮南草坪舉行準大法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命案通過的慶祝活動，部分媒體將此活動和前總統川普任期尾聲、2020年疫情期間為大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命案通過的慶祝活動做比較；巴瑞特任命案通過的慶祝派對，成為造成多人確診的超級傳播活動。

白宮官員表示，傑克森的慶祝派對在戶外舉行，且許多人已接種疫苗；不過，白宮發言人凱特‧貝丁費爾德(Kate Bedingfield)坦言，拜登「有可能在某個時刻」接觸病毒。

佛奇則說：「拜登的確有可能被感染，但我們希望他不會。我們將盡我們所能保護他；請記得，他已完全接種、打兩劑補強針，大多時候，靠近拜登的人需要接受檢測，所以我們覺得相關規定很合理。」

白宮舉辦傑克森的慶祝活動前，第一夫人的發言人拉洛斯(Michael LaRos)7日確診，他2日出席華府記者和政治人物的傳統年度「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，這場晚宴成為超級傳播活動，會後多人陸續確診；據國家廣播公司(NBC)報導，至10日晚間已知68人確診。

拉洛斯得知與確診者密切接觸後，便沒有再進白宮東廂辦公室，因此第一夫人未被列為密切接觸者。

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