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紐時：國會暴動調查 川普涉案證據足 是否移送法辦? 委員會分歧

記者顏伶如╱綜合報導
國會調查1月6日暴動委員會表示調查工作已近尾聲，已有足夠證據證明前總統川普涉案，正在斟酌是否要將川普移送司法部查辦。(美聯社)
國會調查1月6日暴動委員會表示調查工作已近尾聲，已有足夠證據證明前總統川普涉案，正在斟酌是否要將川普移送司法部查辦。(美聯社)

紐約時報報導，知情人士透露，國會眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會已掌握對前總統川普提出刑事轉介(criminal referrals)的足夠證據，但目前對於是否採取下一個步驟，也就是將決議送交司法部處理，委員會高層之間目前意見分歧嚴重。

委員會內部辯論的焦點在於，刑事轉介屬於象徵性舉動，但如果司法部擴大調查2021年1月6日國會暴動內幕以及導致群眾攻占國會大廈的各種原因，司法部超然立場卻可能蒙上政治化陰影。

2021年夏季以來，由前任聯邦檢察官組成的團隊便全力負責為眾院調查委員會搜集事發當天的文件紀錄與證據，以及川普及川普盟友在暴動發生前為推翻2020年總統選舉的所作所為。

眾院調查委員會除了打算公布鉅細靡遺的調查報告，過去幾個月裡也經常對媒體放出消息，暗示同時考慮刑事轉介的可行性。

眾院調查委員會若正式提出刑事轉介，勢必對司法部長加蘭德(Merrick Garland)造成壓力，逼迫司法部必須立案調查川普。

消息人士指出，調查委員會雖然掌握足夠證據證明川普妨礙國會程序、密謀欺騙美國人民，但某些委員會成員卻對是否有必要提出刑事轉介提出質疑。

從司法部最近動作看來，似乎正在獨自加大力道調查國會暴動事件，倘若此時委員會提出刑事轉介，將為司法部手中正在進行中的刑事案件添加更多政黨包袱，而且川普經常公開放話，不排除再戰2024。

國會調查1月6日暴動委員會表示調查工作已近尾聲，已有足夠證據證明前總統川普涉案，...
國會調查1月6日暴動委員會表示調查工作已近尾聲，已有足夠證據證明前總統川普涉案，正在斟酌是否要將川普移送司法部查辦。圖為2021年1月6日大批川普支持者認為大選舞弊，衝進國會抗議，試圖阻止驗證，引發憲政危機。(美聯社)

國會暴動調查委員會副主席、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)10日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，委員會尚未針對是否提出刑事轉介做出最後決定。被問到委員會成員之間出現看法不同，錢尼回答時則淡化處理。她表示，委員會確實掌握重大證據，足以證明有犯罪行為出現。 錢尼說：「我覺得案件已經非常明顯，川普總統與他身邊的人做了什麼事情，已經非常清楚，他們明知非法，卻照做不誤。」

紐約時報報導，知情人士分析，即使調查委員會最終版本的報告當中並不包括提交給加蘭德的刑事轉介函，委員會的調查結果還是足以提供給聯邦檢察官做為證據，某些證據到目前為止從來不曾公開，檢方日後可以根據這些資料做為起訴的參考。

司法部 川普 眾院

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