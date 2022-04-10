「只要夠強大 美國會忌憚」從俄烏看台海 北京將加強核武

烏俄戰爭開打後，以美國為首的西方國家對俄羅斯的態度深深影響中國政府對於「如何防止美國介入台海戰爭」的看法；華爾街 日報9日引述匿名消息來源指出，由於美國對於出兵烏克蘭的態度極為審慎，北京 當局現在認為「只要自身夠強大，便可使美國忌憚不敢介入」，因此將更加重視核武器的發展。

華爾街日報分析，在新冠疫情 爆發前，北京當局原本認為核武不能為大多數常規戰爭提供現實的選擇，因此對發展核武並不上心，但這一看法在2020年初因為美國政府就新冠疫情對北京採取強硬立場而有重大轉變。

消息人士說，當時川普政府對中共的強烈批評讓中國認為，華盛頓似乎願意承擔更大的風險來阻止中國崛起。

例如川普的白宫副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)2020年5月針對「五四運動」101周年紀念所發表的一次中文演講令北京「如坐針氈」；他說：「五四運動的核心宗旨難道不是要在中國建立一個『以民為本』的政府，以取代『以君為本』的政府嗎？世界將等待中國人民最終提供的答案」；這段話令中國高層認為，華府可能想推翻共產黨政權。

為此，早在美國政府對華立場轉趨強硬之後，中國就決定開始擴充核武實力以作為一種威懾力量，只是美國堅決不直接捲入烏俄戰爭的態度才讓北京對於「擴充核武」的決定更有自信；就有研究中國衛星圖像的分析家說，今年在中國西部有100多個疑似導彈發射井的興建工作加快了，這些導彈井可用來放置可攻擊美國本土的核彈頭導彈。

此外，也有消息人士透露，美國對台灣的支持增加，使中國領導人擔心「美國似有意在台海戰爭中動用核武」，因此認為加強核武能力是阻止美國捲入台灣問題的一種方式；當然，目前沒有跡象表明兩岸會開戰，但美中領導人都認為台灣問題是最有可能引爆戰爭的熱點。

不過，公開場合上中國一直淡化其核武野心；中國外交部軍控司司長傅聰今年1月4日表示，中國不打算擴充核武軍備，只是加速核武現代化，一些美國官員所謂「中國正在急速擴張核武能力」的說法並不屬實；他說：「中國絕不會首先動用核武，只是把核武能力維持在國家安全需要的最低水平。」