俄羅斯外債信評 史坦普降至「選擇性違約」

史坦普全球公司質疑莫斯科當局履約的能力，將俄國外債信評打入違約等級。圖為一名俄國居民手裡拿著盧布。(路透)

國際信用評級機構史坦普(S&P)8日將俄羅斯 的外幣主權信用評級調降至「選擇性違約」(selective default)，認為莫斯科恐無能力、也不願意償還外國債權人的風險增大。這預示俄羅斯一個世紀以來，恐首次出現外幣主權債務違約。

史坦普發言人指出，選擇性違約評級是指貸方拖欠特定款項，只用其他款項償還。由於受到西方金融制裁，海外外幣帳戶遭凍結，儘管俄羅斯表明願意償還債務，但將以盧布支付。

標普發出聲明說，俄羅斯4日對於應以美元結算的國際債券 ，只以盧布來支付票息與本金，對此「目前不能預期投資 者能夠把這些盧布，轉換成原應給付的等值美元，或是(俄羅斯)政府能在30天寬限期內，(用美元)兌回這些還款」。

俄羅斯財政部6日表示，它向一家美國銀行(有報導是摩根大通)支付兩筆共6億7900萬美元的債券，但由於受到制裁措施，因此以盧布支付。

自1917年十月革命以來，俄羅斯從未出現外外債違約，即使1990年代蘇聯解體，俄羅斯也能夠在國際援助下償還外債，因此一個世紀以來首次出現外債違約，看來是不可避免的。

由於有30天寬限期，讓俄國財長西安盧諾夫(Anton Siluanov)有時間尋求解決方法，他早前表明，一旦外幣儲備獲解凍，可以為債權人將盧布兌換美元。

史坦普全球公司質疑莫斯科當局履約的能力，將俄國外債信評打入違約等級。圖為位於莫斯科的俄羅斯中央銀行。(路透)

總部位於德國柏林的資產管理公司Capitulum Asset的首席投資官羅米爾(Lutz Roehmeyer)指出，如果俄羅斯未能在寬限期內為債券持有人安排支付途徑，同時又沒有美元進入帳戶的話，那就是違約，將會對它的經濟造成嚴重影響。

另一家資產管理公司Bluebay Asset Management的策略師阿什(Tim Ash)相信俄羅斯不會有迅速的解決方案，因為制裁將繼續存在，沒有人願意到俄羅斯做生意，意味著它無法進入國際資本市場，即使向中國借款，成本也非常高。在沒有投資，沒有增長的情況下，生活水平會愈來愈低，對俄羅斯及其人民來說是一個可怕前景。