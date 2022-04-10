只敢禁煤？油氣依賴俄羅斯 歐盟難加重制裁

歐盟對每年大量輸入的俄國油氣，很難下決心禁運。圖為運載俄國液化天然氣的船舶停靠在西班牙畢爾包港。(路透)

華爾街日報報導，西方國家幾波針對俄國 的制裁不斷擴大範圍，但仍有漏洞。歐盟 停止進口的俄國煤炭，在進口額中占比很小，但歐盟對於每年大量輸入的俄國油氣，很難下決心禁運。美國則大不相同，煤炭、石油、天然氣 都不虞匱乏，而且對俄貿易額僅占整體貿易額的1%，下重手毫無顧慮。

美國和歐盟8日相繼宣布對俄國的最新制裁，主要是能源層面，雙方的交集在於煤炭。減碳是國際共識，先拿煤炭開刀理所當然。石油和天然氣則不然，儘管各國都知道俄國將販售油氣的收入用作軍費，但一時之間找不到替代方案。

美國呼籲歐洲「能源自主」，其實就是要切斷俄國對歐盟的能源供應鏈，但知易行難。以歐洲最仰賴的俄國天然氣來說，不走現成管線，改用船舶載運美國或是卡達的液化天然氣(LNG)，將會出現海面上「萬船齊發」景象，更大的問題是，歐洲岸邊的LNG接收站少之又少，成本勢必增加又緩不濟急，歐洲當然會猶豫。

石油的話，理論上，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國可以立刻填補俄國的產量，實際上兩國只同意逐步增產，同樣遠水救不了近火。

比利時智庫「布魯蓋爾」高級研究員塔利亞皮特拉說，歐盟每天進口總值超過9億美元的俄國石油和天然氣，相較之下，每天進口的俄國煤炭總值僅1600萬美元。根據歐盟資料，去年歐盟天然氣進口額中，俄國天然氣占四成。

曾任美國財政部負責執行制裁的海外資產控制辦公室主任、現為華府美富律師事務所合夥人的史密斯說，只要歐洲等地持續依賴俄國能源等出口品，對俄制裁就會像需要小心處理的手術，「得謹慎使用手術刀，但不能把病人殺了，在這個例子裡，病人就是國際社會」。

波蘭等國家呼籲歐盟停止進口俄國天然氣，遭德國、匈牙利和奧地利反對。德國官員稱，制裁俄國油氣對歐盟經濟的損害，甚於對俄國作戰實力的影響。德國政府警告，如果棄用俄國天然氣，德國將面臨大規模失業和貧困。

華爾街日報指出，西方針對俄國銀行的制裁，漏掉數十家小銀行，像是「天然氣工業銀行」、「俄羅斯儲蓄銀行」。歐洲外交官說，這兩家銀行是購買俄羅斯油氣的付款管道。

部分制裁專家和官員說，對俄制裁已開始發揮效果。歐洲復興開發銀行最近預佑，今年俄羅斯經濟將萎縮10%，並將長期停滯。