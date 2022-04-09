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白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

周遭紛傳確診 白宮：拜登也可能染疫

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統5日與眾院議長波洛西一同出席「歐記健保」的慶祝活動，並親吻。(美聯社)
拜登總統5日與眾院議長波洛西一同出席「歐記健保」的慶祝活動，並親吻。(美聯社)

白宮8日指出，由於周圍人員確診案例越來越多，拜登總統也有可能感染新冠病毒，不過他已經採取保護措施。

「我們採取了所有保護措施，確保總統、副總統、第一夫人、副總統的丈夫以及全體白宮員工的安全。」白宮聯絡室主任凱特‧貝丁費爾德(Kate Bedingfield)說：「但總統還是可能會確診，他已接種新冠疫苗也打兩劑補強針，對於導致重病的病毒株具有抵抗力。」

拜登最後一次接受定期新冠病毒檢測是在6日晚間，檢測結果為陰性。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)7日接受病毒檢測結果呈現陽性。波洛西6日曾前往白宮與拜登見面，兩人一度距離非常接近。

外傳拜登可能被波洛西傳染新冠病毒，白宮則予以否認。白宮表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)防疫指南定義，拜登與波洛西並不算近距離接觸，因為兩人彼此靠近的時間並不到15分鐘。

貝丁費爾德表示，最近看到確診案例增加，Omicron亞型變異株BA.2傳染力也增強，「我們採取了非常、非常多保護措施。我們完全不敢掉以輕心，要確保總統受到保護。」

白宮8日為新任最高法院大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命過關舉行慶祝活動，某些媒體報導將這場活動與前總統川普任期尾聲、2020年疫情期間為大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命案通過的慶祝活動相互對照。慶祝巴瑞特任命案通過的白宮慶祝派對，後來成為不少與會人陸續染疫的「超級傳播」活動。

副總統賀錦麗7日接受定期新冠病毒檢測，檢測結果為陰性；不過，副總統辦公室聯絡室主任西蒙斯(Jamal Simmons)6日接受病毒檢測呈現陽性。

對於有線電視新聞網(CNN)主播柏曼(John Berman)詢問，白宮的立場是否是鼓勵全國民眾盡量恢復正常生活，儘管可能面臨染疫風險，貝丁費爾德回答表示：「我覺得絕對沒錯，總統現在就是恢復正常生活，就像全國各地民眾一樣。當然還是有防護措施，遵守疾病防治中心建議指南，例如在傳染率較高的地區要戴口罩。」

白宮 檢測 拜登

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