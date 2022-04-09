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準大法官見證非裔女性奮鬥 傑克森：在美國一切皆可能

記者張文馨／華盛頓報導
準大法官傑克森(中)在白宮為她舉行的慶祝儀式上，回顧非裔女性艱辛奮鬥，總統拜登(左)、副總統賀錦麗在旁為她鼓掌。(美聯社)
準大法官傑克森(中)在白宮為她舉行的慶祝儀式上，回顧非裔女性艱辛奮鬥，總統拜登(左)、副總統賀錦麗在旁為她鼓掌。(美聯社)

美國準大法官凱坦吉•傑克森(Ketanji Brown Jackson)7日獲得國會參院表決通過，她8日在白宮表示，「非裔女性花了232年和115次的大小任命，到今天能在最高法院服務，我們做到了……，在美國一切都有可能。」

美國總統拜登2月底提名傑克森，接替即將在今年夏天退休的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)。7日在民主黨議員全力動員加上3位共和黨議員跨黨支持下，順利在參院通過任命案，傑克森因此成為美國史上首位非裔女性大法官，現職女性大法官人數將首度達到四人。

拜登與傑克森8日在白宮發表談話，現場充斥振奮情緒，傑克森表示，她作為最高法院首位非裔女性大法官，仰賴前輩辛苦卓絕的開拓，她是集體自由和正義夢想的幸運繼承人，這過程代表了美國的進步，「我們做到了」。

傑克森說，這是此生最大的榮幸，她將在最高法院中獨立判決，無所畏懼或偏好，致力維護法治，捍衛憲法。

拜登身邊站著第一位非裔女性大法官和第一位美國女性副總統賀錦麗(Kamala Harris)，他表示，這是美國歷史上真正改變的一刻，今天是充滿希望、進步的一天，他堅信美國需要一個看起來像「美國」的法院。

拜登表示，傑克森在提名審查過程中承受了辱罵、憤怒、卑鄙而毫無根據的斷章取義與指責，但也呈現了傑克森的正直性格。

傑克森將在今年夏天接任布萊爾遺缺，最高法院照慣例會在10月開庭審理案件，美聯社引述一名白宮官員說法報導，在此之前傑克森將持續在華盛頓特區巡迴上訴法院任職，且持續迴避案件。

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