上台摑人 威爾史密斯10年不得參加奧斯卡典禮

在奧斯卡頒獎禮當眾掌摑同業，影藝學院處罰影星威爾史密斯10年不得出席奧斯卡活動，但不收回他的影帝金像獎。圖為威爾史密斯上個月剛登上奧斯卡影帝寶座。(歐新社)

針對男星威爾史密斯 (Will Smith)在第94屆奧斯卡頒獎典禮上「掌摑」頒獎人克里斯洛克(Chris Rock)事件，美國影藝學院 (Academy of Motion Pictures Arts & Sciences)8日召開理事會議作出懲處決定：自即日起，為期10年內，禁止威爾史密斯參加包括奧斯卡頒獎典禮在內的所有學院活動或計畫，不論實體或虛擬均然。

威爾史密斯對此回應表示，「我接受並尊重學院的決定。」威爾史密斯1日已主動辭去美國影藝學院會員資格，自稱他當時行為「令人震驚、痛苦和不可原諒」，願意承擔學院決定的任何應得後果。

美國影藝學院聲明指出：「第94屆奧斯卡頒獎典禮旨在慶祝社區過去一年做出偉大工作的人；但那些時刻被史密斯在台上作出的『不可接受和有害行為』所掩蓋。」

學院聲明指出，「在我們的電視轉播過程中，沒有充分處理好狀況。我們為此深感抱歉；這本來是我們為來賓、全球觀眾和學院大家庭樹立典範的機會，但我們對此前所未有的情況，毫無準備。」

學院同時也對克里斯洛克「在此特殊情況下保持沉著鎮靜，深表感謝」，並強調，「對威爾史密斯行為採取此行動，是朝向保護表演者和來賓安全，以及恢復對學院信任的更大目標，邁出一步。希望所有參與和受影響者可以自此開展療癒期。」

業內人士評論指出，美國影藝學院的選擇其實有限；威爾史密斯辭職，即失去了投票提名權；而禁止威爾史密斯在未來10年參與奧斯卡獎 活動，並不妨礙他在這段期間被提名甚至贏得未來的奧斯卡獎。

業內人士和影迷雖呼籲收回威爾史密斯3月27日當晚獲得的奧斯卡最佳男演員獎，但學院沒有法律權限這麼做。已被定罪的罪犯哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)和導演羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)被學院逐出後，仍保有奧斯卡獎。

可以確定的是，明年奧斯卡頒獎典禮，威爾史密斯將不會像歷來最佳男主角獎得主傳統那樣，頒發其中主要獎項。

還原第94屆奧斯卡頒獎典禮「掌摑」事件，因最佳紀錄片頒獎人、喜劇演員克里斯洛克拿威爾史密斯妻子潔妲蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)落髮秃頭開玩笑，威爾史密斯情緒失控上台「掌摑」克里斯洛克，回座後大聲爆粗口辱罵克里斯洛克。之後不到一小時，威爾史密斯仍以「王者理查」(King Richard)一片稱帝，再次登台領獎時，他有感而發當場淚崩，含淚向學院道歉。隔天他公開道歉並譴責任何形式的暴力行為。

事發當晚，警方曾在後台詢問克里斯洛克是否提告，他表示自己無意追究。本周於波士頓舉行的一場喜劇音樂會上，克里斯洛克表示，他仍在「理清所發生的事」。