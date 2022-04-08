克宮認了俄軍在烏「死傷慘重」 再喊布查屠殺是假消息

克里姆林宮發言人培斯科夫7日受訪首度承認俄烏戰爭中，俄傷亡慘重。(美聯社)

俄羅斯政府發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)7日承認，俄烏戰爭導致俄軍死傷慘重，但他重申發生在烏國布查(Bucha)鎮的平民屠殺案是「精心彩排的假消息」；美國國防部長奧斯丁 當日表示，俄國總統普亭可能已放棄攻占烏國首都基輔的計畫，美國將繼續提供情資給烏克蘭 東部頓巴斯的守軍，對付轉攻當地的俄軍。

另一方面，北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)7日表示，盟國已同意強化對烏克蘭的支援行動，提供項目廣泛的武器系統。

培斯科夫罕見地向英國天空電視新聞台(Sky News)承認，俄軍侵略烏克蘭面對重重困難，但撤出已占領的基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)兩地區是「出於善意」，另否認外界指控俄軍在布查鎮犯下屠殺案，影片、照片指出平民雙手被反綁橫屍街頭，都是「預謀過的栽贜，別無其他」；另外，俄國有十足理由相信，烏南馬立波市婦科醫院遭遇轟炸是假消息。

來源：Sky News

奧斯丁7日在國會參院軍事委員會作證指出，他跟參謀首長聯席會議主席密利 上將都認為，普亭「可能已經」放棄攻下基輔市的癡心妄想，現在焦點轉放在烏國南部及東部；奧斯丁作證之前一天，密利才在眾院作證指出，俄烏戰爭「肯定至少要打好些年」。

奧斯丁另首度承認，美國一直提供情報協助烏國部隊抵禦俄軍；「我方正提供情報給烏國部隊，執行頓巴斯區的軍事行動，此事確然不假」；奧斯丁表示，7日會送交新指南，確保官員們了解烏東情勢。

奧斯丁的證詞反應俄烏戰爭地區發生轉變，同時廣增資訊，讓立法部門官員得以討論對烏克蘭情資、訓練支援。五角大廈日前正式宣布，正訓練少數烏國軍人使用美製「彈簧刀」無人機；奧斯丁另描述美國給烏國的武器、彈藥等軍事設備，送交速度之快超乎大多數人想像；「授權(送交武器)生效，四到五天後，真正戰力就開始展現」。

北約為預防戰爭做準備

在北約盟國外交部長集會上，史托騰柏格簡報說，盟國已同意「進一步強化並持續對烏克蘭的支援」；在此之前，烏國外交部長庫列巴才催促北約加速送交武器，協助烏軍抵抗俄軍攻勢。

史托騰柏格並未說明提供烏克蘭哪些武器系統，只說範圍很廣，由前蘇聯時代到現代的軍武系統都有；北約正為「長期」而準備，同時致力於「管理衝突升高的風險」，釋出北約已在當地保護所有盟友的訊息，無意挑起戰爭，而是預防戰爭。