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烏東將成新殺戮戰場 澤倫斯基再促國際增援武器

編譯陳韻涵／綜合7日電
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。圖為頓巴斯地區的北頓涅斯克6日遭俄軍轟炸。(Getty Images)
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。圖為頓巴斯地區的北頓涅斯克6日遭俄軍轟炸。(Getty Images)

俄羅斯部隊加強攻擊烏克蘭東部城鎮，居民紛紛逃離；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)警告烏東可能成為新戰場，再次向國際社會請求支援更多武器，並呼籲加強制裁俄國的力道，以阻止俄軍行動。 

烏克蘭官員7日表示，俄軍從基輔周圍撤離後，轉移陣地和策略，加強打擊烏東城鎮，數以千計居民逃離家園。

俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多...
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

烏克蘭第二大城哈爾科夫市(Kharkiv)所在的哈爾科夫地區州長辛耶胡波夫(Oleh Synyehubov)在通訊軟體Telegram上表示，俄軍砲火擊中房屋和基礎建設，該區至少1萬5000人已撤離，他並呼籲居民遠離附近兩個親俄分子掌控的區域。

烏東頓內次克(Donetsk)地方官員表示，當地砲聲隆隆，盧甘斯克(Luhansk)地區的北頓內次克(Severodonetsk)至少五人死亡、十棟大樓著火。

頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示，當地胡歷達爾市(Vuhledar)有四人在領取人道救援物資時，遭從天而降的俄國砲彈擊中身亡，另有一人在奧切雷特尼鎮(Ocheretny)附近遭攻擊喪命，該鎮已知六幢民宅和一間幼兒園毀於烽火。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)呼籲頓內次克、盧甘斯克(Luhansk)和哈爾科夫地區的居民準備迎敵，應對潛在的猛烈攻勢。

五角大廈官員認為，俄軍撤離烏克蘭首都基輔郊區後，重新整隊集結，準備集中火力攻略烏東；頓巴斯地區能源富饒，緊鄰俄國邊境，涵蓋盧甘斯克和頓內次克。

要求匿名的五角大廈資深官員告訴「華盛頓郵報」說：「我們的評估是，俄國部隊不會大幅整裝和補給，因為他們表現出，將在頓巴斯地區享有優勢的姿態。」

該官員表示，烏克蘭部隊「肯定會適時調整，因應俄國在烏東集結的計畫，當烏軍擊退俄軍，或俄軍撤離後，烏克蘭部隊重新占領這片土地並評估未來部署的情況。」

澤倫斯基表示，烏東可能面臨俄軍強襲，再次向歐盟喊話請求武器支援，並呼籲歐盟加強制裁俄國。 

烏克蘭國防副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)7日表示，俄國政府的目標可能是親俄分子自2014年占據的兩塊飛地。

烏克蘭 俄國 頓內次克

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