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「新奧許維茲」馬立波5000死 市長控訴變死亡集中營

編譯陳韻涵／綜合6日電
俄軍持續砲擊東南部要城馬立波。(美聯社)
俄軍持續砲擊東南部要城馬立波。(美聯社)

烏克蘭南部戰略港都馬立波(Mariupol)長期遭俄軍圍困，該市市長博伊琴科(Vadym Boichenko)6日表示，已有超過5000位平民遇害，指控俄軍摧毀該市90%基礎建設，馬立波成為「新的奧許維茲」(Auschwitz，二戰納粹最大集中營所在地)；英國國防大臣日前表示，俄軍利用機動焚化爐燒毀戰爭罪證據；俄軍撤離首都基輔附近城鎮後，當局忙著收屍並蒐集戰爭罪證據。

馬立波市長博伊琴科表示，俄軍數周來的轟炸和巷戰造成至少5000位平民喪生，其中包括210名兒童；俄軍還轟炸醫院，其中一間醫院裡有50人被燒死。

博伊琴科表示，馬立波超過90%基礎建設被摧毀，俄軍攻擊亞速海(Sea of Azov)戰略港市，切斷當地糧食、水源、燃料和醫療補給，破壞民宅和商店等建築物。

「納粹集中營出現後，全世界沒再看過馬立波悲劇的規模，俄國部隊將整座城市變成死亡營(death camp)」；博伊琴科說：「這是新的奧許維茲和馬伊達內克(Majdanek)。」前兩處地點都是二次大戰期間，納粹集中營所在地。

英國防相華勒斯(Ben Wallace)日前公布俄軍2月24日侵烏的前一天，派遣機動焚化車輛隨行在軍車隊伍尾端的照片，指俄軍焚毀戰場死傷的證據；華勒斯說，俄軍2014年吞併克里米亞(Crimea)時也曾這麼做，如今故技重施。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)5日在聯合國安理會發表視訊演說時，譴責俄國總統普亭(Vladimir Putin)在烏克蘭執行種族屠殺，指俄軍蓄意殺戮平民，並舉例南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)醫院停車場的一輛救護車遭砲擊。

烏克蘭檢察長已著手調查俄軍犯下的至少4500項罪行，致力懲罰在烏犯下暴行的凶殘人士。

布查鎮民含淚掩埋被俄軍槍殺的友人。（路透）
布查鎮民含淚掩埋被俄軍槍殺的友人。（路透）

俄軍日前撤離基輔郊區布查(Bucha)，平民遭受不人道對待的慘況曝光，令人不忍目睹；當地居民伊琳娜·阿布拉莫瓦(Irina Abramova)泣訴，丈夫平白無故遭俄軍行刑式殺害。

俄軍暴行不僅止於布查，其他遭俄軍占領的城鎮也難逃魔爪；基輔郊區居民近日忙著收屍，人們用購物車裝載屍體運往殯儀館。

西部城市利維夫(Lviv)相對未受到大規模攻擊，當局5日晚舉行燭光晚會，哀悼在戰爭中喪生的平民。居民斯維特拉娜·施克洛瓦(Svitlana Shklova)說：「我們為逝者靈魂和烏克蘭祈禱，希望我們會贏得這場戰役。」

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