殘殺300平民 40歲布查屠夫被起底 資料全曝光

主導布查大屠殺行動的俄軍指揮官奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov），是俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官。(取材自推特)

據傳下令在烏克蘭布查 鎮(Bucha)大屠殺的俄軍獨立64機動步兵旅指揮官奧莫爾別科夫(Azatbek Omurbekov)，由於素無使用網路的習慣，人們對他知之甚少；不過，烏克蘭志願者情報組織InformNapalm聲稱，他們已確定奧莫爾別科夫的個人訊息，並將這位被貶稱為「布查屠夫」的劊子手的電郵地址、電話號碼、住家地址全部公諸於世。

InformNapalm指出，奧莫爾別科夫現年40歲，2014年曾獲時任俄羅斯國防部長布爾加科夫(Dmitry Bulgakov)頒發的傑出服務勳章，他也是一名虔誠的東正教徒；去年11月還曾前往東正教教會祈禱，並獲得一位主教的祝福；當時他在儀式後說：「戰鬥時最重要的是『軍魂』，武器反而只是其次，教堂是一個我們可以領聖餐，並為即將到來的活動做準備的地方。」

烏軍空拍機拍下的照片顯示，俄軍占領布查鎮期間，有上百名平民手腳被反綁，遭俄軍近距離行刑式槍決，並隨意棄置屍體。(路透)

根據烏軍空拍機拍下的照片顯示，俄軍占領布查期間，在奧莫爾別科夫的指揮下犯下多起戰爭罪，不只當地婦女遭俄軍輪姦，受暴婦女的孩子甚至在一旁被迫觀看自己母親遭施暴；此外，還有上百名平民手腳被反綁，遭近距離行刑式槍決，並隨意棄置屍體；俄軍暴行引起國際憤怒，不只西方國家揚言要進一步對俄制裁，連向來未曾對俄說過重話的中國與印度，也開始出現批評的聲音。

經過西方媒體的查證，即便俄國 當局強力否認相關指控，還指俄國專家證實烏克蘭釋出的影像「有明顯變造痕跡」，但包含紐約時報、泰晤士報等重量級西方傳媒均證實影像為真；其中紐時還著重報導烏國公布一段空拍機拍下的影片，該影片中的俄軍裝甲兵朝著一位正在騎自行車的民眾開火。

紐時報導，烏國2月底的空拍影片畫面中，一名騎士在布查鎮街上騎自行車，準備轉彎走上俄軍占據街道；當他一繞過街角，一輛俄軍裝甲車就沿著這條街道射出數發砲彈，另一輛裝甲車則是朝騎士方向開兩槍，現場揚起一陣煙塵。

俄國自布查鎮撤退後，烏克蘭警方人員發現那裡屍橫遍野，當地不少平民被處決。圖為警方人員6日一一確認死者身分。（美聯社）

幾周後，俄國自布查鎮撤退，在與該空拍畫面的相同地點被人拍攝到一具穿著平民裝束、旁邊有輛自行車的屍體，烏軍空拍影像因此獲得證實；據悉遺體一隻腳殘缺不全，躺在因遭受攻擊而倒下的水泥柱後面，柱子受損痕跡與俄軍砲彈相符，而這具遺體的暗藍色上衣和淺色褲子，也跟空拍影片的自行車騎士一樣。