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下個主戰場？澤倫斯基：俄軍增援部隊 將主攻烏東

編譯陳韻涵／綜合6日電
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，莫斯科正調動增援部隊深入烏東，目的是「解放」頓巴斯。圖為烏軍坦克也自基輔地區向烏東地區轉移。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，莫斯科正調動增援部隊深入烏東，目的是「解放」頓巴斯。圖為烏軍坦克也自基輔地區向烏東地區轉移。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)6日說，俄羅斯正調集增援部隊，將在烏東發動攻擊，當地首長促居民撤離；軍事專家表示，俄軍撤離烏北後，計畫掠奪東部城市斯拉夫揚斯克(Sloviansk)，若拿下該城將可打通親俄分子盤據的頓巴斯(Donbas)地區；紅十字會車隊5日未能抵達遭俄軍包圍轟炸的南部港市馬立波(Mariupol)，但約1000人自行前脫困並遇到紅十字會成員，一行人安全疏散至札波羅熱(Zaporizhzhia)。

澤倫斯基表示，莫斯科正調動增援部隊深入烏東，目的是「解放」頓巴斯。烏國政府呼籲頓巴斯居民撤離，烏國副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說：「再晚，會遭遇烽火，我們可能無法提供協助。」

華盛頓郵報報導，俄軍成功奪取盧甘斯克(Luhansk)和頓內次克(Donetsk)地區，親俄分子自2014年以來在此對抗政府軍。

俄軍加上親俄分子的勢力，可能拿下坐落基輔東方約400哩處的斯拉夫揚斯克。

智庫「戰爭研究所」(ISW)分析師表示，俄軍預料會從哈爾科夫(Kharkiv)的伊久姆(Izium)地區包圍烏軍，斯拉夫揚斯克可能會是「下個主戰場」。  

斯拉夫揚斯克位居頓巴斯地區戰略地位，掌握該城有助俄軍前進烏東。

ISW報告指出，俄軍若拿不下斯拉夫揚斯克，其掠奪盧甘斯克和頓內次克的目標可能也會失敗。

俄國侵烏以來，斯拉夫揚斯克尚未遭受大規模攻擊。該市市長利亞赫(Vadym Lyakh)說：「多虧烏國武裝部隊，斯拉夫揚斯克居民有電、天然氣、暖氣、網路並與外界保持聯繫，前往市場或商店。」

但利亞赫近日改口，呼籲約2萬居民撤離；俄軍4日空襲摧毀斯拉夫揚斯克和鄰近城市克拉莫托斯克(Kramatorsk)之間的部分鐵道後，利亞赫強調，撤離列車仍會按表定時間出發，呼籲民眾「別慌張」。

頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)也呼籲人們撤離，他說：「這不是我首次請求居民暫時離開，人命無價。」

俄軍上周占領哈爾科夫的伊久姆作為補給和修復據點，該市市長馬爾琴科(Valery Marchenko)表示，「城市早已不在，伊久姆成為馬立波的縮影」。

紅十字會組成的三輛車、九人隊伍5日試圖進入馬立波撤離平民未果，但成功接應自行逃到鄰近伯德揚斯克市(Berdyansk)的約1000平民，一行人6日平安抵達札波羅熱。

頓內次克 澤倫斯基 盧甘斯克

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