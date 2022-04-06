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俄軍屠殺烏平民 美擬加重制裁「禁對俄一切投資」

編譯潘勛／綜合5日電
美歐對俄羅斯擴大制裁，可能及於石油及天然氣。圖為綠色和平組織在油輪前面舉牌「停止資助戰爭」。(Getty Images)
美歐對俄羅斯擴大制裁，可能及於石油及天然氣。圖為綠色和平組織在油輪前面舉牌「停止資助戰爭」。(Getty Images)

俄羅斯軍隊被指在烏克蘭犯下屠殺平民的戰爭罪，美國及歐盟準備在本周宣布對俄國實施新制裁，包括禁止俄國石油、煤炭進口；美國自行公布的制裁另包括禁止對俄一切新投資；另一方面，更多國家加入驅逐俄國外交官之列，義大利宣布以國家安全為由，驅逐俄外交官30人、丹麥驅逐俄情報人員15人。

華爾街日報5日報導，歐盟執行委員會提出的新制裁除禁止俄國煤炭進口、禁止俄國鐵路及船運商品進入歐盟、制裁俄國寡頭及其家屬，另禁止某些工具機出口到俄。

歐盟的新制裁必須獲得27會員國的支持。知情人士指出，美國6日公布的新制裁中，包括禁止一切對俄國的新投資，另設法打擊俄國金融機構、國營企業、俄國官員及其眷屬。

歐盟提案 禁俄石油、煤炭

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)證實，禁止俄國煤礦進口，是歐盟首度同意不讓俄國主要能源商品進入該地區；各國對禁止俄國石油及天然氣進口，意見仍然分歧，但分階段禁止俄國石油已漸成共識。

歐盟提案的制裁另增加完全禁止金融交易的俄國銀行數目，其中三家已遭SWIFT貨幣跨境交易系統逐出；華府研議的擴大金融制裁，連俄國最大的聯邦儲蓄銀行(Sberbank)都不得再做海外金融交易。

外交界指出，許多歐盟成員國原本只想強化已實施的制裁，但俄軍大屠殺基輔近郊城鎮布查(Bucha)平民消息傳出後，各國態度迅速轉變；法國總統馬克宏4日也首度加入公開呼籲，全面禁止俄國煤炭及石油進口。

研議中的制裁俄國陸路貨運另將波及白俄羅斯及俄國船運，歐盟另打算對進口的鉀鹽實施配額；鉀鹽廣泛用在生產肥料，歐洲大致由白俄採買；另不准由俄國、白俄採買的進口品將納入木材、混凝土、海鮮及烈酒，總價值達65億美元。

義大利、丹麥、西班牙逐俄外交官

在外交方面，更多國家加入驅逐俄國外交使節之列；義大利外長迪馬尤(Luigi Di Maio)5日在柏林宣布，出於「國安理由」，已驅逐30名俄國外交官；迪馬尤表示，將盡一切可能保障自身安全、促進烏克蘭和平。

西班牙也宣布驅逐25名俄國外交官及使館人員，以抗議布查等烏國地區發生駭人屠殺。

丹麥已驅逐15名俄國情報官員，哥本哈根指出，那些人以外交官為掩飾，行情蒐之實；丹麥另召喚俄國大使，對俄軍在布查虐殺平民表達最強烈譴責。

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