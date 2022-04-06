美擴大施壓 不准俄拿在美儲備金償債

由於美國阻止俄羅斯動用在美儲備來支付債券，俄國債券違約風險提高。圖為莫斯科外幣兌換店打出的美元標誌。(歐新社)

俄烏戰爭爆發後，美國雖對俄羅斯 祭出經濟制裁，拜登 政府允許俄羅斯持續動用存於美國金融機購的龐大資金，用來償還主權債務。然而，俄羅斯兩筆數額可觀的債務還款期限即將到來，由於烏克蘭連續傳出平民遭到殘暴屠殺事件，美國財政部 此時決定改弦更張，禁止克里姆林宮動用在美儲備資金支付債務，俄羅斯違約風險因此提高。

路透報導，美國4日禁止俄羅斯政府動用存於美國各家銀行的6億美元儲備金做為償還主權債務之用，美國此舉可以向莫斯科擴大施壓，也可以打壓俄羅斯的美元持有。

烏克蘭平民遭到慘絕人寰手段殺害的影像在網路曝光後，拜登政府承受越來越多輿論壓力，要求加強對俄經濟制裁。不過，財政部官員說，目前為止採行的措施，已經對俄羅斯做出速度空前的懲罰，俄羅斯經濟今年估計將縮減10%。

由於美國阻止俄羅斯動用在美儲備來支付債券，俄國債券違約風險提高。圖為俄中央銀行在莫斯科的總部。(路透)

華盛頓郵報分析，財政部4日禁止俄羅斯政府動用存在美國銀行的資金做為償債之用，美國此舉等於加大力道對克里姆林宮施壓，逼迫俄羅斯必須在將有嚴重後果的債務違約及採行艱難的經濟因應措施之間二選一。美國新招出籠，莫斯科恐怕只能走上債務違約一路。

報導指出，知情人士透露，拜登政府6日將宣布對俄羅斯的最新一波加碼制裁包裹，內容包括禁止所有在俄羅斯的投資新計畫、制裁俄羅斯銀行及國營企業、制裁更多俄羅斯官員；這波新制裁行動將與七大工業國(G7)及歐盟同步推出。美國財政部5日宣布制裁俄羅斯網路犯罪運作。

華郵報導，俄羅斯雖然遭到美國與西方國家聯合制裁，但依然靠著石油、天然氣出口賺取大量金錢，因為歐洲地區對俄羅斯能源仰賴甚深。阻止俄羅斯動用跨國儲備金償債，將讓俄羅斯在經濟已經緊縮的情況下，面臨新的財務危機。

俄羅斯有30天期限為兩筆巨額債務尋找償款替代方式，宣告違約將使得俄羅斯今後在國際社會貸款不易，而且貸款成本將大量提高。路透分析，俄羅斯將必須把違約債務全數還清，以及違約衍生的所有訴訟官司都結案，才能再次進入貸款市場。

路透報導，消息人士指出，摩根大通(JPMorgan Chase)原本一直以關係銀行(correspondent bank)角色，處理俄羅斯償債付款，但美國財政部已經下令禁止。