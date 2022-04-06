西方制裁衝擊俄國民生 汽車價格翻倍 糖漲46%

俄羅斯遭到制裁，衝擊民生，圖為莫斯科一家超市的貨架。(歐新社)

西方國家對俄羅斯的經濟制裁，已導致俄國 車價飆漲一倍，糖漲46%，消費者紛紛囤積日常用品，甚至自己種菜，應付經濟困頓。

華爾街日報報導，家住西伯利亞克拉諾亞斯克(Krasnoyarsk)的30歲電腦軟體師巴哲諾夫(Mike Bazhenov)在俄軍入侵烏克蘭前，本來計畫買蘋果電腦和多功能車，但如今，他買了10磅米和蕎麥麵粉，因為電腦已買不到，車價則漲一倍。

巴哲諾夫還打算幫親戚在城外500公里的自家農場種馬鈴薯；他說：「人生進入困頓期。」

由巴哲諾夫的經歷，可管窺經濟制裁對俄國民生的初步影響：通膨飛漲；進口品變成稀有品；外國企業退出俄國市場，失業率大增；俄國產業有如他家，進入困頓期。

俄羅斯被制裁，使盧布暴跌，零件上漲，俄國汽車價格倍漲。圖為俄羅斯卡路加街頭的汽車。(路透)

俄民眾自救 囤積隱形眼鏡咖啡 自己種馬鈴薯

經濟學界預期，庫存商品將越來越少，失業率將更往上升。人民自動採取「自救行動」，趕快多買隱形眼鏡和雀巢咖啡等進口品，糧食等必需品更囤積個夠，然而，這股搶購風，反而加速物價上漲、惡化經濟制裁的效應。

專研俄國各區域經濟的莫斯科大學朱巴列維奇教授(Natalia Zubarevich)說，這是蘇聯時代遺留下來的「標準俄式恐慌、本能反應。」

但是，就算俄國這20年來，從糖的進口國變為出口國，糖的價格還是漲46%，因為俄國人還記得，院子裡的水果可做成果醬時，缺糖的日子。連自釀伏特加酒，也要用到糖。

第一份可供獨立判斷的資料顯示，3月份俄國工廠活動劇降到新冠病疫以來的低點，暗示失業人口大增。歐洲重建開發銀行預估，俄國經濟今年將退縮10%，而且復甦無期。

俄羅斯被制裁，使盧布暴跌，零件上漲，俄國汽車價格倍漲。圖為德國福斯(大眾)在俄羅斯卡路加廠生產的汽車。(路透)

疲弱的經濟，更難以支撐在烏克蘭的戰爭，根據俄國政府自己的統計，今年迄今，通膨率已達8.9%，俄國央行 自己本月的民調顯示，消費者預估，今後一年的物價上漲率，將達18%。

政府官員認為通膨只是「暫時」現象，央行總裁納比烏林納(Elvira Nabiullina)呼籲民眾「撐過」這段困頓期，屆時，「某些商品價格可能降低」。

俄國2014年推出「堡壘」政策，希望降低對進口產品的依賴，但是，從2020年非食品零售市場總銷售額75%仍是進口商品的數據看，這項政策失敗了。研究另外指出，勉強推行「自給自足」政策，反而推升物價。