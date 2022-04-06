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美英澳合作發展極音速軍力 應對中國擴張

記者張文馨╱華盛頓報導
美英澳組成軍事聯盟AUKUS宣布聯合研發極音速飛彈。圖為雷神公司正在研發的極音速飛彈示意圖。(路透)
美英澳組成軍事聯盟AUKUS宣布聯合研發極音速飛彈。圖為雷神公司正在研發的極音速飛彈示意圖。(路透)

美國、澳洲和英國去年9月組澳英美三國夥伴關係(AUKUS)，助澳洲打造核動力潛艦，三國5日透過聯合聲明宣布，AUKUS將合作發展極音速、反極音速和電子戰軍力，擴大訊息共享並深化在國防創新的合作。

率先報導此事的「金融時報」形容，這是為應對中國的快速軍力擴張；中國已實施數百起極音速飛彈(hypersonic missile)的試射行動，遠多於美國(不到12次)。

金融時報報導，在極音速領域的最新合作，標誌著三國合作應對中國在印太地區的崛起。

駐聯合國代表張軍5日指，這項合作可能會在全球其他地方引發類似烏克蘭危機的事件，任何不樂見烏克蘭危機的人都應該克制，避免做可能導致區域陷入危機的事情，「己所不欲勿施於人。」

AUKUS軍事聯盟，左起澳洲總理莫里森、拜登總統與英國首相強生，5日宣布聯合發展...
AUKUS軍事聯盟，左起澳洲總理莫里森、拜登總統與英國首相強生，5日宣布聯合發展極音速飛彈等最尖端武器。(Getty Images)

白宮發布三位領袖的聲明重申對AUKUS及對自由開放印太地區的承諾，面對俄羅斯無端、無理並非法侵略烏克蘭，重申堅定致力於尊重人權、法治，以及在免受脅迫狀況下和平解決爭端的國際體系。

三國領袖在聲明中肯定澳洲取得造艦技術的進展，並宣布新的合作領域，包含極音速、反極音速與電子戰。

成果清單提到，AUKUS除了協助澳洲打造核動力潛艦，還會發展聯合先進的軍事能力，以促進印太地區的和平穩定；三國透過AUKUS平台舉行多次高層會議，跨國團隊親訪澳洲了解核能相關設施現況，聯合指導小組將據此評估，協助澳洲造艦。

白宮5日發布的聲明與成果清單未提中國。

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)去年10月證實解放軍試射極音速飛彈，稱美國全面關注此事。

金融時報當時報導更為鉅細，指中方去年8月試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，繞行地球雖未精準擊中預定目標，但此能力已令美國情報部門大感意外；北京否認試射極音速飛彈，稱只是例行「太空飛行器測試」。

極音速飛彈的速度，是音速5倍以上，速度更快且可操控，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器；全球極音速武器計畫領先國家有中國、俄羅斯與美國，此外，澳洲、印度、日本與德國，均還在開發中。

澳洲 極音速飛彈 AUKUS

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