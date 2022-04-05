國際譴責屠殺「令人髮指」 俄卻反嗆挑釁、影像造假

全世界共同譴責俄軍在布查鎮犯下的屠殺暴行。圖為在布查鎮上一名遭俄軍殺害者，手被綁在背後，無法動彈，死去多時。(美聯立)

烏克蘭基輔近郊城鎮布查(Bucha)在俄軍撤出後發現近百具平民屍體，引發多國領導人「可怖、可恥、殘忍、令人髮指、種族滅絕、戰爭罪」等指控；但俄羅斯 當局則聲稱，這些「造假影像」又是一次「反俄」的「挑釁行為」。

布查事件公諸於世後，多國領導人表示譴責，拜登總統說，這些「殘忍而令人髮指」的行為，作實了他對俄羅斯總統普亭 「戰犯」的指控。

日本外務大臣林芳正則說，俄軍的「殘忍暴行」乃「違背國際法而完全不能接受」；紐西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)表示，俄羅斯「必須要為他們的所作所為給全世界一個交待」。

法國總統馬克宏說，俄軍「明顯觸犯戰爭罪」；波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)更說，俄羅斯在普亭統治下成了「極權法西斯主義國家」，應該要以「種族滅絕罪」視之。

烏克蘭外長庫列巴(左)4日在華沙歡迎到訪的英國外相麗茲‧特拉斯(右)，兩人均譴責俄羅斯屠殺鳥國平民的滔天暴行。(Getty Images)

西班牙總理桑切斯(Pedro Sánchez)則表示，希望這些戰爭罪名最終不會「逍遙於制裁之外」，「他們要在國際刑事法院受審，交待反人類罪、戰爭罪的各種指控；或者不如說，是種族滅絕罪。」

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)則說，俄軍暴行「可怖、可恥而令人不齒」，「有這些戰爭罪，就會有其戰犯，這些共謀而反人道的行為不能塵封，我們會追究一切責任。」

俄羅斯當局對此表示反對，俄國外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)也說，這些畫面是「精心策畫」，是「反俄的挑釁行為」，西方世界領導人在指控普亭犯下戰爭罪前，應該要先「摸摸自己的良心」，想想在伊拉克及利比亞的所作所為。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，有跡象顯示這些影像「造假」，「實情、時間軸、事件」等都讓這些影像的可信度降低，應「高度懷疑其真實性」，呼籲各國領導人不要「急於發布無證據基礎的指控聲明」。

至於烏克蘭總統澤倫斯基 ，3日將俄軍形容成「自稱自己為軍隊的殺手、謀殺犯、劊子手、強暴犯」；隔日，澤倫斯基在戰爭爆發之後首次離開基輔，在布查談及俄軍時，澤倫斯基表示，看到此情此景讓他覺得「難以表達些什麼」。