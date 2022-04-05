「每一桶俄石油浸血」 俄國屠殺烏平民考驗歐盟紅線

基輔郊外布恰鎮發生俄軍屠殺平民的慘案。圖為布查鎮上工作人員4日在收整被俄軍屠的一具具平民屍體。(美聯社)

「每一桶俄羅斯石油 都浸著鮮血！」烏克蘭議長針對俄軍在布查(Bucha)屠殺平民發出怒吼；立陶宛外長奉勸歐盟 國家，不要因為不敢制裁俄國 石油，成為「共犯」。

華盛頓郵報4日報導，歐洲看到陸續從烏克蘭傳出的俄軍殘暴鏡頭，都天人共憤，礙於對俄國能源的倚賴，卻不確定該如何反應。

法國總統馬克宏4日看到各大報滿是俄軍屠殺烏國人民的血腥照片，他說這些「戰爭罪」的跡象，在在顯示，有必要對俄國提出更多制裁。

法國總統府確認，法國支持禁運俄國石油與煤炭，6日歐盟會議將討論此事。

德國國防部長蘭布萊希特(Christine Lambrecht)本來說，布查慘案就足以把能源制裁一事，列為全歐盟的議題，但德國其他高官又說，不可能禁運俄國能源，引發波蘭總理不滿，說德國是歐盟所有會員國當中，唯一不敢禁運俄國能源的國家。

德國內閣舉棋不定，充分說明歐盟對俄國能源的政策，「紅線」在哪裡？甚至，有沒有「紅線」？德國政治學者德蘇斯(Christine Lambrecht)說，就算有紅線，根據德國的標準，俄國大概還沒越過紅線。

2月底以來，歐盟不斷和美國等反俄侵烏的國家討論制裁俄國的方案，然而卻也沒有停止買進俄國石油和天然氣。

美國和英國率先切斷俄國石油和天然氣的進口，歐盟卻因過度倚賴俄國，無法跟進。歐洲的天然氣進口，40%靠俄國，石油進口也超過四分之一靠俄國；美國、英國的倚賴度要小得多。

歐盟雖然無法立刻中斷俄國能源的進口，至少承諾今年內，把俄國天然氣的進口量減少三分之二，逐步降低對俄國石化燃料的倚賴。

巴羅的海三國，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，以及某些東歐國家呼籲歐盟，更積極些抵制俄國能源，但歐盟裡面的大經濟體如德、法和義大利都說「礙難照辦。」

如今，布查慘狀傳出，義大利外長也說，歐盟如果做出杯葛俄國天然瓦斯的決議，義大利不會反對。就如馬克宏所說，「我們不能讓這件事不了了之。」

歐盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)說，歐盟已與烏克蘭成立共同調查團，開始收集證據，看看俄國是否犯了「戰爭罪」和「違反人性罪」。