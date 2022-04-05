波蘭執政黨黨魁：對美部署核武持「開放」態度

波蘭執政黨「法律正義黨」(Law and Justice party)黨魁卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski)3日接受德媒「週日世界報」(Welt Am Sonntag)專訪時表示，波蘭對美國未來是否在波蘭部署核武抱持「開放」態度，且不諱言地稱「將核武擴向東翼，在原則上是合乎邏輯的」；俄羅斯 當局翌日隨即譴責波蘭，稱此舉無疑是在核戰可能爆發的恐懼下，加劇緊張的情勢。

這段專訪同樣被放上法律正義黨的官網上，卡臣斯基呼籲美國應該在歐洲派駐更多兵力，尤其是在北約(NATO)的東翼，他說：「如果美國問我們要不要在波蘭部署核武器，我們會抱持開放的態度，這必然能加強防禦莫斯科的力道」；不過他也強調，現階段還不考慮這麼做。

卡臣斯基指出：「有鑑於俄羅斯的侵略性持續加強，未來波蘭歡迎美國在歐洲加派更多兵力，從目前的10萬人增加到15萬人；其中，7萬5000人應該派駐在北約東翼，例如在俄羅斯邊境 的國家；另外5萬人則派駐在波羅的海國家和波蘭。」

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)為防範北約先將自家核武提升到最高戒備；而克林姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)4日也譴責卡臣斯基的發言，並警告此舉只會在核武攻擊的威脅下加深緊張的情勢。

培斯科夫稍後也向有線電視新聞網(CNN)表示，倘若俄羅斯「感受到外部威脅，將會使發動核武攻擊具有正當性，不過培斯科夫並未針對外部威脅的標準多加說明。

俄羅斯入侵至今已有420萬名烏克蘭 難民逃往世界各地，而波蘭已收容將近250萬人，促使波蘭迫切要求美國加派更多兵力。

根據路透報導，俄軍入侵烏克蘭之前約有8萬美軍駐防歐洲。