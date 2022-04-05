俄財閥與普亭關係密切、詐欺洗錢 遊艇首遭美國扣押

美國政府4日在西班牙馬略卡島帕爾馬市，西班牙國民警衛隊陪同美國聯邦調查局特工等官員，扣押一艘254呎長遊艇，所有人是與普亭關係密切的俄國財閥維克賽爾伯格。(美聯社)

美國政府4日在西班牙扣押一艘254呎長遊艇；據財政部文件，這艘名為Tango的遊艇，由俄國 財閥維克賽爾伯格(Viktor Vekselberg)所有，他與俄羅斯 總統普亭關係密切。這是普亭揮軍入侵烏克蘭後，拜登 政府針對俄羅斯菁英高價資產實施制裁扣押的第一艘遊艇。

司法部取得華府聯邦法院搜查令後，沒收這艘遊艇；沒收原因是違反美國銀行欺詐、洗錢和制裁法規。追蹤全球最大和最獨特休閒船隻網站Superyachtfan.com對這艘懸掛庫克群島旗幟的船隻估值為1億2000萬元。

64歲的維克賽爾伯格生於烏克蘭，他在後蘇聯時代投資鋁業和石油業致富；他的雷諾瓦企業集團(Renova Group)總部位於莫斯科，業務涵蓋金屬、採礦、科技等。維克賽爾伯格在美國所有資產已被凍結，美國公司被禁止與他和他的實體開展業務。

檢察官稱，維克賽爾伯格2011年買下Tango，從那時起一直擁有它；儘管他利用空殼公司試圖混淆他的所有權並避免財務監督。

這是司法部長加蘭德和財政部長葉倫組建REPO(俄羅斯菁英、代理人和富豪的縮寫)特別工作組以來，美國首次在俄烏戰爭後，沒收俄國財閥遊艇。

「這不會是最後一次。」加蘭德聲明表示，「我們將與國際夥伴一起，盡一切可能追究讓俄羅斯政府繼續其不公義戰爭的俄羅斯個人犯罪行為責任。」

維克賽爾伯格與美國有長期聯繫，他曾持有綠卡，在紐約和康乃狄克州有住家。特別檢察官穆勒(Robert Mueller) 有關俄羅斯干預2016年美國總統大選調查，維克賽爾伯格曾受質疑。

維克賽爾伯格與他的美國表弟、紐約投資管理公司Columbus Nova負責人英特拉特(Andrew Intrater)有密切合作關係。維克賽爾伯格和英特拉特曾在川普大廈見了前總統川普私人律師柯恩(Michael Cohen)。

白宮表示，德、英、法、義大利等盟國都參與收集和分享制裁俄羅斯個人的相關信息。拜登總統3月1日國情咨文即警告俄國富豪，美國和歐洲盟友將「找到並沒收你們的遊艇、豪華公寓和私人飛機；我們會找上你的不義之財。」