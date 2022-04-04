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俄改變戰略勢取烏東 傳普亭定5月9日慶祝勝利

編譯陳韻涵╱綜合3日電
俄軍重新調整攻勢，主攻烏東頓巴斯地區，當地謠傳俄軍即將大舉入侵「馬上就要大難臨頭」。圖為一名女童3日在頓巴斯的克拉莫托斯克火車站上，哭著上火車逃離當地。(Getty Images)
俄軍重新調整攻勢，主攻烏東頓巴斯地區，當地謠傳俄軍即將大舉入侵「馬上就要大難臨頭」。圖為一名女童3日在頓巴斯的克拉莫托斯克火車站上，哭著上火車逃離當地。(Getty Images)

熟悉情報評估的美國官員透露，俄羅斯改變對烏克蘭軍事行動的策略，希望在5月初掌控頓巴斯(Donbas)等東部地區，並在5月9日紀念納粹投降的「勝利日」宣布俄烏戰役得勝。

有線電視新聞網(CNN)報導，俄烏戰役已逾一個月，俄國地面部隊卻未能持續掌控占領地，俄國總統普亭面臨展現勝利的壓力，而烏東地區是他能迅速有所斬獲的地區。

美國情資顯示，普亭希望在5月9日「勝利日」(Victory Day)前完成任務。

5月9日是俄羅斯的重要假日，以紀念第二次世界大戰納粹投降的「勝利日」，克姆林宮前的紅場(Red Square)往往舉辦大型閱兵。

官員表示，普亭今年也希望藉著「勝利日」宣布俄烏戰爭的勝利；然而，另有官員表示，即便俄國宣布得勝，真正的勝利還差得遠。 

「無論戰況或和談進展如何，普亭都將在5月9日舉辦勝利遊行」；匿名歐盟國防官員表示，「但也有另一個問題，勝利閱兵的部隊和軍車從何而來？」

美國和歐盟官員表示，莫斯科的勝利措辭不會改變任何地面部隊準備進一步攻掠烏克蘭的事實。

歐盟外交官表示，克姆林當局樂觀談論，普亭準備採取「車臣式的長期撤軍，因為他在某種程度上已無路可走」。

美國情報分析指出，寒冬結冰5月時融化，路面鬆軟，增加俄國地面部隊行動的難度；換句話說，要盡快讓部隊就定位。

俄國支持的傭兵已在烏東布局多年，親俄分離分子2014年掌控頓巴斯地區；莫斯科入侵烏克蘭之際，普亭宣布承認頓巴斯地區的兩個獨立共和國。

烏克蘭國安與國防事務委員會(NSDC)秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)日前表示，「5月9日之前，普亭為這場戰役訂定勝利遊行的目標。」

烏克蘭前總理亞采尼克(Arseniy Yatsenyuk)則說，普亭面臨宣布勝利期限的同時，烏克蘭自認同樣應對「非常複雜且困難」的情況。

亞采尼克說：「普亭的終極目標曾是，未來也會是拿下烏克蘭，但他目前失敗了。由於烏軍頑強抵抗、團結一致，加上西方國家奧援(軍備)並制裁俄國。就我看來，普亭改採B計畫，而B計畫的期限正是5月9日。」

普亭 烏克蘭 俄國

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