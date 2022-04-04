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烏克蘭民眾獻「毒酒、毒餡餅」 數百俄軍送醫2死

編譯林梅婕╱綜合3日電
烏克蘭情報單位指出，該國第二大城哈爾科夫有民眾親手製作有毒的餡餅送給俄軍食用，已有兩名士兵被毒殺身亡，振奮烏軍士氣。圖為烏克蘭軍方3日公布照片，顯示在烏東哈爾科夫市郊外，一輛被烏軍打下的俄軍戰機，起火燃燒。(Getty Images)
烏克蘭情報單位指出，該國第二大城哈爾科夫有民眾親手製作有毒的餡餅送給俄軍食用，已有兩名士兵被毒殺身亡，振奮烏軍士氣。圖為烏克蘭軍方3日公布照片，顯示在烏東哈爾科夫市郊外，一輛被烏軍打下的俄軍戰機，起火燃燒。(Getty Images)

俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭情報單位指出，該國第二大城哈爾科夫(Kharkiv)有民眾親手製作有毒的餡餅送給俄軍食用，如今俄羅斯陸軍第三摩托化步兵師(3rd Motor Rifle Division)傳出已有兩名士兵被毒殺身亡，28名人被送往加護病房；另外還有其他俄軍士兵遭到烏克蘭民眾以同樣送食獻酒等手法毒害，數百名俄軍士兵喝下毒酒後都出現嚴重中毒症狀。

烏克蘭主要情報局(Main Intelligence Directorate of Ukraine)2日在官方臉書上貼文宣布，哈爾科夫的伊久姆(Izium)地區居民製作有毒的帶餡小圓麵包，兩名士兵食用後當場死亡。

該篇貼文寫道：「烏克蘭人將透過任何行動抵抗占領者的行為，根據可靠的消息，伊久姆居民『贈送』俄軍第三摩托化步兵師的成員們有毒的餡餅。兩名入侵者當場死亡，另有28人被送進加護病房，病況還有待釐清。此外，其他地區也傳出500多名俄軍士兵喝下居民送的毒酒後，被送往醫院。」

俄羅斯入侵烏克蘭六周後遲遲未能攻下基輔，俄軍逐漸將攻打的焦點轉移至烏東的頓巴斯(Donbas)地區，而這些遭毒殺的士兵也被俄羅斯當局列為「非戰鬥損失」。

此次毒殺事件也是烏克蘭平民最近一次抵抗俄軍入侵而採取的激烈行動，不過隨著戰事逐漸膠著，伊久姆在未來幾周恐怕會持續遭受攻擊。

由於伊久姆距離日前自行宣布獨立的烏東地區盧甘斯克(Luhansk )和頓內次克(Donetsk)較近，對俄軍具有重要的戰略地位，可做為攻擊頓巴斯的基地，不僅可以分裂東部戰線，還可分隔烏軍南北的戰鬥部隊。

烏克蘭官員3日指控俄軍占領基輔市郊布查(Bucha)的期間，屠殺當地數百位居民，因此毒殺的消息也為烏軍振奮士氣。

目前俄軍在烏克蘭的死傷人數仍難以估計，根據俄羅斯當局的統計，目前俄軍死亡人數約1400人；但西方其他情報單位指出，俄軍死亡人數恐怕已經超過1萬人。

烏克蘭 俄羅斯 盧甘斯克

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