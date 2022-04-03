上海疫情規模 「比武漢大」 副總理孫春蘭督戰

上海新國際博覽中心為目前最大的臨時集中隔離收治點，3月31日晚間啟用。收治容量用足時，可提供超過1萬5000張床位。（新華社）

中國新冠疫情 重災區上海市衛健委2日通報，新增本土新冠確診260例和無症狀感染者6051例，個案仍在上升。上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真指出，上海疫情的規模「比武漢還要大」，但嚴重性比武漢低。未來在條件許可下，或可居家隔離。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭2日已赴上海「督戰」，強調「盡銳出戰，以快制快，用最短時間遏制疫情擴散」。

據中國國家衛健委通報，中國當天新增本土新冠確診病例2086例，其中吉林1730例，上海260例；新增本土無症狀感染者7789例，其中上海6051例，吉林1244例。吉林與上海仍是中國疫情重災區。

上海浦西地區1日3時起實施封控，此前封控的浦東也未完全解封。浦東新區2日宣布，經綜合研判新一輪核酸篩查結果，浦東新區均為「封控區」或「管控區」，暫無「防範區」。封控區繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」。

上海市衛健委官員吳乾渝表示，截至2日零時，浦西地區第一次核酸檢測 採樣超過1400萬人。

官方人民日報引述上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真指出，上海無症狀感染者數量遠超過中國其他省市，主因是上海大規模主動篩查。

上海封城 前夕，民眾搶購物資，封城後更是一菜難求，民生物資價格飆漲，引發民怨連連。有網友在微博上反映某超市出現天價大白菜，一棵白菜售價達人民幣73.21元(約合11.51美元)；澎湃新聞則報導，有超市將葡萄一顆標價人民幣5元(約合0.79美元)來賣。

一直在吉林督導抗疫的孫春蘭，2日首次到上海調研疫情防控。她要求上海市堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，加緊推進「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」，須發揮各自職能和專業優勢，強力支持上海防控，盡快打贏這場大仗硬仗。

由於新冠肺炎無症狀感染者持續飆升而正在實行的「分區封控」措施未讓上海市疫情趨緩，當局的一些嚴厲和極端的防疫與隔離做法已引發爭議甚至民怨。

封閉小區的大門從外面上鎖，而主副食等生活必需品供應一律送往固定的交接地點。同樣的措施已於2日在浦西全面實施，而已完成四天封控的浦東許多地區也並未按時解封。

互聯網上不少人抱怨當局「動態清零」的防疫政策太過分，也不實際。不過引起最大爭議的，還是強制將核酸檢測陽性的兒童甚至嬰幼兒與他們的父母分開在不同地點隔離。

路透採訪的一位趙姓上海女市民抱怨說，她兩歲半的女兒3月26日發燒，因此帶她去上海一家醫院看診。結果三天後，她和她的女兒以及她的丈夫全都被確診。醫院並決定將她、她的丈夫以及他們的女兒分開隔離，而且她年幼的女兒還要被送往金山區公共衛生臨床中心的兒童隔離點隔離，讓她有苦難言。