大眾運輸口罩令4．18失效 是否延長 拜登政府壓力大

大眾運輸系統強制口罩令即將於4月18日失效，各行各業對於口罩令帶來的限制及不便日益不滿，拜登政府正面臨要求解除口罩令的壓力。 歐新社

大眾運輸系統強制口罩 令即將於4月18日失效，各行各業對於口罩令帶來的限制及不便日益不滿，拜登 政府正面臨要求解除口罩令的壓力，然而官員也在評估Omicron變種病毒的風險，以決定下一步動作。

「國會山莊報」(The Hill)報導，大客車及團體旅遊的主要協會主席上個月曾寫信給拜登總統，敦促政府取消聯邦口罩令。美國巴士協會(ABA)主席潘圖索說大眾運輸業在疫情期間一直苦苦掙扎，最近因俄羅斯能源禁令使油價飆漲，更雪上加霜，「疫情間我們行業失去超過四成的公司，而我們每天仍繼續有公司倒閉」。

美國航空協會(A4A)董事會上個月也致函拜登，說明他們遵守COVID-19相關協議，且一直仰賴科學，「然而，自從實施這些措施以來發生很多變化，在當前的公衛情況下這些措施不再有意義」。他們爭論在其他群聚場合如餐廳、體育館都無口罩強制令，只在飛機上強制戴口罩不合理。

除了業界，21個由共和黨主政的州對拜登政府提出訴訟，要求取消聯邦口罩令，共和黨佛羅里達州檢察長阿什利·穆迪(Ashley Moody)表示：「拜登總統目光短淺、高壓且不合法的旅遊政策令旅客沮喪，並且在大眾運輸造成混亂。」

美國疾病控制與預防中心(CDC )也在上月30日取消針對郵輪旅行的新冠防疫指南。CDC代表瑞德(Jasmine Reed)說，雖然CDC將繼續為郵輪行業提供指導，但此舉將讓乘客自己進行風險評估。

今年2月，CDC把對郵輪旅行的警告從表代表風險最高的四級降至三級。本月早些時候，CDC再將降至二級，即中度風險。

拜登上任後即針對交通運輸網實施聯邦口罩令，運輸安全管理局(TSA)最近再次將口罩令延至18日。但公衛官員目前正在監測omicron亞型株BA.2對公眾的影響，將影響政府接下來的決策。

喬治城大學公衛專家高斯汀(Lawrence Gostin)表示BA.2變異株比Omicron原病毒株更具傳染力，但同樣致病性較低，他預計拜登政府不會延長口罩令，除非美國BA.2相關病例大增。