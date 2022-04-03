疫期政策將終結 醫療體系可能出現混亂

隨著疫情結束，疫情期間頒布的一些政策也將不再執行，醫療體系可能出現混亂。圖為科羅拉多州一個醫療中心。（美聯社）

新冠疫情 期間發布的一連串緊急命令，讓全美醫療系統變得更慷慨、更有彈性，擁有最新的技術設備。美聯社報導分析，當疫情結束後，疫情期間頒布政策將跟著終結，美國醫療體系可能出現混亂，這種狀況最快恐將於今夏發生。

疫情期間，某些低收入民眾獲准參加俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，但疫情結束後估計有1500萬民眾將失去繼續參加白卡的資格，必須尋找新的醫療保險。

疫情結束後，參加聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)的老年人若要繼續使用服務範圍廣泛的遠距醫療(Telehealth)，必須經過國會立法。

疫情期間各種特殊規定及收費政策一旦結束，各地醫院、醫師及保險業者則要面臨推出新規的考驗。疫情期間衛生主管機關緊急授權使用的治療藥物何去何從，也將面臨問題。

2020年初，美國發生新冠疫情之後，各種公共衛生緊急命令接連推出，過去兩年多期間，主管機關定期宣布延長命令。所有緊急命令預計在今年4月16日便將屆滿，一般預料拜登政府可望再延到今年7月中旬。

對於結構複雜的美國醫療體系來說，過渡期估計充滿波折，因為醫療保險提供者包括私人保險公司與政府機關，牽涉盤根錯節的各種政策及程序。

美聯社分析，萬一出現醫療體系混亂，不管對民主黨或共和黨來說，都將成為期中選舉的頭疼議題。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)聯邦醫療保險研究專家茱莉葉‧庫班斯基(Juliette Cubanski)指出，公共衛生緊急命令為醫療系統帶來彈性空間，民眾因此得以獲得醫療保險，可以看醫生，「接下來面臨的首要問題就是，如何在這段期間運作良好的成功基礎上推出新方案，不要前功盡棄」。

受到疫情影響，享受白卡福利的人數高達7900萬人，創下歷史新高。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估算，約有1500萬人在公共衛生緊急命令結束之後，就將失去白卡資格，若以時程來看，每隔一個月就約有100萬人失去白卡。

這些即將失去白卡的民眾中，絕大多數均符合透過雇主取得醫療保險資格，或有資格參加歐記健保或聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，CHIP)。但「都會研究所」首席研究員布特根斯(Matthew Buettgens)指出，這些轉換並不會自動生效，某些民眾可能對於醫療保險選項缺乏認知，或者對於保費開銷覺得有壓力。