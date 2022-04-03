要不要打第2劑補強針？FDA未給詳細指引 醫生也困惑

50歲以上者已可接種新冠疫苗第二劑補強針，即接種第四針疫苗，卻由於信息混亂，民眾對接種資格大感困惑。(歐新社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )決定為符合條件的人施打新冠疫苗 第二劑補強針，即接種第四針疫苗，然而由於信息混亂，不僅一般民眾，就連一些醫生和專家也大感困惑，因為FDA沒有提供詳細指引，說明誰應接種及劑量等等。

華盛頓郵報2日報導，聯邦疾病防治中心(CDC )的信息也互相矛盾，雖然它指出免疫功能低下的民眾及長者可以接種第二劑補強針加強免疫，卻未建議他們這樣做。

專家們大多認同CDC的說法，讓免疫功能低下的民眾及長者打第四針，然而不少醫生及專家稱，由於沒有詳細指引，加上數據不足，使他們在不斷變化的情況下無法作出風險評估，難以作出臨床決策。

而大多數民眾則對於自己否適宜接種第四針、何時接種等問題也不清楚，也有些50歲以下卻有慢性疾病的人，想知道為什麼他們被排除施打第四針之外。

類似的信息混亂及矛盾的情況，早於去年夏天決定是否打補強劑，即第三針時就已出現，當時聯邦官員與外部專家激烈辯論是否需要打補強針，結果發出的指引及信息就令人大為困惑。

內布拉斯加大學醫學中心全球健康安全中心主任羅勒(James Lawler)指出，在整個疫情大流行期間，包括FDA及CDC在內的各個部門，發出的一系列指引及聲明，大多不是很清楚，也難以解釋。

更令人困惑的是，究竟接種哪一款疫苗才對？根據CDC的新指引，接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的，相對接種輝瑞/復必泰(Pfizer/BioNTech)及莫德納(Moderna)者，其保護力較低，因此應接種第四針。但CDC的措辭令人困惑，因為不清楚哪些嬌生接受者，是否應該接受輝瑞或莫德納補強劑，以及患者應接受多少次注射。

也有醫生認為，聯邦決定施打第四針，所引用的證據有限及混雜，基本上是來自以色列，然而兩國很難比較，因為以色列的接種率高於美國。

醫生們說，一般只有約15分鐘了解患者病情，因此期望能了解他們的病史並確定施打第四針，根本不切實際。