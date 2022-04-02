俄控烏兩直升機越境突襲油庫 基輔當局駁斥

俄羅斯發言人佩斯科夫1日指控烏克蘭派遣攻擊直升機低空潛飛攻擊俄國貝爾哥羅德市，摧毀當地儲油設備。（美聯社）

俄羅斯政府發言人培斯科夫(Dmitry Pesko)1日指控烏克蘭 派遣攻擊直升機低空潛飛進入俄國 貝爾哥羅德(Belgorod)市，摧毀當地儲油設備，蓄意增加俄方戰損，目的是想為兩國談判創造有利籌碼，但遭基輔當局否認；俄、烏兩國代表當天已恢復視訊談判。

華盛頓郵報報導，烏國國防部 官員一度未證實也未否認派機攻擊俄國儲油庫，還暗示可能是俄方自己搞烏龍，甚至是俄國直升機飛行員拒絕進入烏境而為；但隨後烏克蘭國家安全與國防事務委員會(NSDC)秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)駁斥俄國的指控。基輔當局指出，俄國應該先釐清自己境內發生什麼事。

8油槽起火 2工人受傷

俄國貝爾哥羅德市儲油設備起火。（美聯社）

許多軍事及情報官員指出，俄境儲油庫遭攻擊，是烏國派兩架Mi-24攻擊直升機低空進入，發射火箭攻擊油槽，造成巨大爆炸，再引發燃料起火；直升機接下來再低空離開，俄方指稱兩名油庫工人受傷，幸無性命危險。

俄國官媒塔斯社(TASS)報導，油庫遇襲後共八個油槽352萬加侖油料起火；俄羅斯新聞社(RIA Novosti)另稱火勢可能波及另八個油槽。

俄境儲油設施爆炸事件，若證實真是烏國所為，可謂烏國部隊採取大膽、高風險行動，由大致守勢轉變為直接攻擊俄國境內，時間點又逢俄軍已露疲弱之態的關鍵時刻。

由幾個角度拍下的貝爾哥羅德油庫遭遇攻擊視頻，很快便在俄國社群媒體出現；貝爾哥羅德州長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)立即斷言，攻擊是烏軍所為。

英：包圍哈城俄軍受影響

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)指出，攻擊行動發生在凌晨約5時，儲油設施離烏克蘭邊境不遠，當地油料是供民間運輸之用，並非軍用車輛，與俄國部隊無關。

英國國防部在每日情報簡報中指出，貝爾哥羅德油槽爆炸，再加上本周稍早當地俄軍彈藥庫發生爆炸，恐削弱俄軍攻勢；「俄軍補給線本就吃緊，短期可能更添壓力」；英方指出，正包圍烏國第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的俄軍「恐怕更受影響」。

烏國國防部發言人莫圖茲雅尼克(Oleksandr Motuzyanyk)指出，貝爾哥羅德儲油設施爆炸事件，不意味烏國該為俄國境內每次搞烏龍、發生災難事件負起責任；這也不是烏國首度面對俄方這類指控，因此不否認也不證實。