歐拒盧布買天然氣 俄官員：暫不切斷供應

儘管歐洲國家不同意以盧布來支付俄國天然氣，但俄羅斯暫時未切斷天然氣供應。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭早前簽署法令，規定「不友好國家和地區」要以盧布支付向俄國 購買的天然氣 及能源帳單，儘管在4月1日起生效，但俄國官員表示，這並不意味即時中斷供應。

普亭曾警告，買家若不先在俄羅斯銀行開設盧布帳號，再經此帳號付款，那將會切斷天然氣供應。不過迄今仍未有歐洲國家買家接受新條件，俄國天然氣仍源源流向歐洲。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)1日表示，儘管這並不是說必須在今天馬上用盧布付款，但必須在4月底5月初據此支付帳單。

根據普亭簽署的法令，「不友好國家和地區」須首先向俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank) 支付外滙，後者將外滙兌換成盧布存入第二個帳戶，用以支付天然氣費用。法令也給了俄羅斯當局和銀行十天時間做出安排。

普京的要求震動整個能源市場及引發擔憂，認為可能是中斷對歐洲供應能源的前奏，這對嚴重依賴俄國天然氣的歐洲來說，將面臨缺乏能源供暖及供電的困境。

其中依賴俄羅斯天然氣最重的德國，一再聲稱根據合同規定是以歐元和美元支付費用，並強調必須繼續這樣做， 然而一旦俄羅斯停止供應，後果極為嚴重。德國政府目前正在審查這項法令，以確定其具體影響，經濟部發言人也說，已經要求Gazprombank解釋有關程序，之後會仔細研究。

歐盟委員會能源負責人約根森(Ditte Juul Jorgensen)1日在推特上表示，歐盟正在協調建立一個共同的應對方法。