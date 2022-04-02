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民調：美國人認為 澤倫斯基處理外交勝拜登

編譯林梅婕／綜合1日電
美國總統拜登。(Getty Images)
美國總統拜登。(Getty Images)

俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)經常現身在鏡頭前，形象深深烙印在全球電視機前的觀眾心中，近來有些民眾對他的信任度大幅提升，甚至超越自家的總統。丕優研究中心(Pew Research Center)的最新民調就顯示，72%的美國人認為，對於澤倫斯基處理外交事務上有著「相當」或「某種程度」的信心，超越全球其他領導人，也包括拜登總統。

其中，33%的受訪者對澤倫斯基的領導能力抱持最高程度的信心；以年紀區分，較年長的人又比年輕人更支持澤倫斯基；以教育程度區分，則是高學歷者、尤其有研究所學位的人，較支持澤倫斯基。

不過以兩黨支持者來看則有些微分歧，政治傾向民主黨或民主黨的支持者對澤倫斯基的支持度，較政治傾向共和黨或共和黨支持者的比率高出一些，分別為80%和67%。

起初在俄羅斯入侵之前，澤倫斯基在國內滿意度是呈下降趨勢；不過最近幾周以來，烏克蘭民眾對總統的支持度已經大幅提升許多。

相反地，美國人卻對拜登在處理俄烏戰爭的看法相當分歧；該民調指出，48%的受訪者對拜登處理外交事務相當有信心，卻也有52%的人對拜登沒什麼信心或完全沒有信心。

丕優中心也註明，拜登上任時這部分仍有將近六成的支持度，如今卻是任期中最低迷的時刻；雖說在民主黨支持者中，有四分之三的人表示對拜登處理外交事務的能力有信心，但共和黨支持者卻落到只剩16%。

除了拜登，調查也分析民眾對其他領導人包括俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、中國國家主席習近平、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)的看法；超過一半的美國人對馬克宏和蕭茲都有信心，對習近平則維持與過去一年相同，僅15%的人有信心。

至於普亭則是在民調中墊底，尤其自俄羅斯發動入侵後，僅6%的美國人相信普亭的決定，丕優稱此數據為近20年來最低；高達92%的民眾表示不信任普亭，77%的人對普亭毫無信任可言。

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

拜登 澤倫斯基 普亭

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