全域靜態管理 上海幾近全封城…感染人數兩、三天翻倍

上海市防疫實施「管控區」，實行「人不出區，嚴禁聚集」。圖為工作人員用木板將社區封閉，禁止進出。（路透）

中國最大、最繁華城市之一的上海市，在浦東和浦南等區域未如期完全解封的情況下，自4月1日起浦西也「封城 」；浦西人口1600萬人，多達12區，封控範圍比浦東更大，加上實施「全域靜態管理」，上海市幾近全封城。受此管制措施影響，對人流、物流的衝擊難以估量。

中國國家衛生健康委員會表示，上海十幾個區3月31日發現了近6000例本土新增新冠病例，比之前一天增加約三分之一。由於感染人數約每兩三天翻一倍，所以若目前的封控舉措不能阻斷傳播鏈，中國政府可能面臨疫情 大範圍爆發並持續數月的風險。

擁有1600萬人口的上海浦西地區1日起「封城」，而浦東地區也未能如期完全解封，城市封控區一再擴大。圖為民眾從圍起來的隔牆上收外賣。(歐新社)

因疫情失控，上海市自上月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫 措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時；4月1日3時起由浦西地區實施為期四天的封控，至4月5日3時，封控區內的地鐵、公車、計程車等公共交通將全面暫停。

上海市政府31日晚間公告，預計4月1日5時解封的浦東，將實行「分區分類、網格化」管理，有陽性感染者的社區將繼續實施封控，其所在街鎮列為「管控區」，實行「人不出區，嚴禁聚集」；其他地區則放寬為「防範區」，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

一名居住在浦東新區康橋鎮的台商坦言，從疫情地圖數據來看，整個上海現在幾乎「密密麻麻都是紅點(染疫者位置標記)」，所以大部分地區都得繼續封控，對人流、物流的影響估計至少還要一個多禮拜後，才能慢慢恢復。

圖為警車守在一封閉小區的門口，嚴禁出入。（路透）

1日起開始封控的浦西地區，除了人口更多，鄰近虹橋樞紐的閔行、嘉定、金山、松江等區都是製造業的大本營。上海市委書記李強說，要採取「全域靜態管理」，全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺措施，以盡早實現「社會面清零」。

為此他要求篩查期間嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」。此意味著，當地對封控區的防疫管理將更加嚴格。

據中國「財新網」報導，上海機場、港口的停航情況正在加劇，其中，全球最大貨櫃港—上海港已陷入半癱瘓狀態，因核酸檢測能力不足、可正常上班的工人不夠，加上江浙地區司機送貨到上海的意願下降，部分海運企業開始「跳港」，將前往上海的船隻改道轉往寧波港。

近一周來，上海虹橋、浦東機場國內航班取消率平均超過八成，而從德國法蘭克福、瑞士蘇黎世等十多個出發地往上海的航班也有取消情形。

圖為平日車水馬龍的南京東路步行街，31日晚十分冷清。（中新社）

上海擁有2500多萬人口，約占中國經濟總產出的4%，數以百計的跨國公司在上海設立了地區總部。但據出口商和企業主稱，電動汽車巨頭特斯拉(Tesla Inc.)和其他公司在上海的工廠已停工停產。與此同時，數以百計的餐館、零售商和其他服務企業被暫時關閉。

據中國官方通報，中國31日新增1803例本土確診新冠病例，另有6651例本土無症狀感染，其中上海市的本土確診加無症狀感染多達5653例。