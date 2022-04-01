國務院支持跨性 申請護照4月11日起可選「X性別」

4月11日起民眾可在申請護照時選擇性別「X」。（Getty Images）

近來跨性別運動員 參加女子競賽在一些共和黨主政州掀起爭議，為支持跨性別族群，拜登 政府31日宣布當天為「跨性別現身日」(Transgender Day of Visibility)，且4月11日起民眾可在申請護照時選擇性別X，今年秋天開始民眾也可在社會安全卡自行選擇性別。

國務卿布林肯(Antony Blinken)的聲明表示：「自4月11日起，美國公民可在美國護照申請中選擇X性別，而其他形式的身分文件也會在明年開放同樣的選項。」

社會安全署(SSA)也宣布，今年秋天將開放美國人民在社會安全卡上選擇自己的性別；不過目前的社會安全卡上並沒有性別欄。

知名跨性別者艾咪‧薛奈德獲拜登總統表揚，她曾參加電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)時創下40場連勝紀錄。（歐新社)

國務院(State Department)曾在去年6月表示，未來美國公民在申請身分文件時可自行選擇性別，且無須提交醫療證明；去年10月該部門發行第一份專為非二元性別、雙性人、以及對性別困惑、尚未決定自身性別者設計的護照，性別欄除了男性與女性，還多了X性別可以選擇。

最近奧克拉荷馬州和亞利桑納州簽署法案，禁止跨性別運動員參加女性運動項目，目前全國至少十州都已頒布類似的法案，遭到白宮強力譴責：「再一次的，拜登政府譴責全國所有透過法律行動，加深反對跨性別族群意識的措施。」

同時拜登總統也公開表揚知名跨性別者艾咪‧薛奈德(Amy Schneider)，之前她參加電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)時創下40場連勝紀錄，並贏得近140萬元獎金，也是該節目首次出現跨性別得獎者。

薛奈德也藉此機會針對近來共和黨州長對跨性別運動員的立法表示：「這非常嚇人，包括那些禁止跨性別青少年接受藥物治療，但對跨性別者那都是救命的藥；這些法案將造成更多跨性別兒童死亡，讓我感到非常難過和害怕。」

此外，各聯邦局處也配合拜登政府對跨性別者的支持；聯邦運輸安全局(TSA)就表示，將會在快速通關安檢系統(PreCheck)中加入性別X，並將針對男女有別的搜身檢查更新為性別中立。

聯邦衛生部(HHS)最近也釋出新的網站，旨在提供跨性別者和多元性別族群(LGBTQI+)青少年與其家長更多資源。