川普要普亭爆料拜登兒子 白宮斥：又與俄國共謀

白宮30日痛批前總統川普呼籲俄羅斯總統普亭，公開可能對拜登總統次子杭特‧拜登（圖）不利的資料訊息。（Getty Images）

白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)30日痛批前總統川普 呼籲俄羅斯總統普亭 ，公開可能對拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)不利的資料訊息。貝丁菲爾德在記者會上說：「什麼樣的美國人，更不用說是前總統了，會認為現在是與普亭共謀、吹噓自己與普亭關係的正確時機？只有川普。」

川普29日在右翼媒體發表的採訪中，提出尚未經證實說法，指杭特·拜登從莫斯科前市長前妻那裡獲得350萬美元。

川普在佛羅里達州海湖莊園進行的採訪中說：「她給了他350萬元，現在我想普亭會知道答案。我認為他應該公開，我認為我們應該知道真相。」

杭特‧拜登的法律團隊此前已表示，有關他獲得350萬元報酬的說法是錯誤的。

白宮過去大多迴避有關杭特·拜登涉嫌與東歐富豪有商業往來的問題，原因是他並不為政府工作。但30日的記者會上，貝丁菲爾德直球面對川普說法。川普2月曾將普亭入侵烏克蘭一事描述為「天才」和「精明」之舉，他29日的最新要求和言辭，符合他對普亭的讚許傾向，但也引發更多反對。

於此同時，華盛頓郵報30日的一篇評論確認杭特‧拜登與中國華信能源有限公司(簡稱中國華信，CEFC CHINA ENERGY COMPANY)有過數百萬美元交易的關鍵細節和新文件。

來源：CNN

這是華盛頓郵報與紐約時報及CNN，近日相繼證實並報導杭特‧拜登過去從事遊說之事，但在2019年大選時，這些媒體拒絕刊登有關杭特‧拜登之事，並斥為是「來自俄國散播的不實訊息」。

華郵指出，雙方歷時數年建立聯繫，然後在2017年8月2日，這筆交易到達高潮；杭特·拜登和中國高管董龔文(Gongwen Dong)簽署協議。幾天內，創建一個新的國泰銀行帳戶；一周之內，數百萬美元開始易手。但一年之內，一切都將崩潰；杭特‧拜登與中國華信討論的潛在能源項目，從未實現。

華郵指出，杭特·拜登與中國華信的財務安排之前已被多方報導過，並被納入共和黨主導2020年參院報告中，但華郵證實許多關鍵細節，並發現顯示拜登家族與中國高管互動的其他文件。

華郵沒有發現有證據顯示拜登個人自此交易受益或了解交易細節；這些交易發生在他離開副總統職位後、在他宣布打算競選2020年白宮寶座前。

但新文件包括一份100萬元法定保留金簽名副本、與電匯相關電郵，以及杭特·拜登簽署確認的380萬美元諮詢費協議和新銀行帳戶紀錄，說明拜登家族從他數十年公共服務生涯建立的關係中受益。