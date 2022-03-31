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麥康諾力挺大法官湯瑪斯 調查國會暴動「不須迴避」

記者顏伶如／綜合報導
國會參院少數黨領袖麥康諾(右)30日表態支持大法官湯瑪斯(中)，勿須因其妻吉妮(左)介入國會暴動事件，而迴避相關案件。(美聯社)
國會參院少數黨領袖麥康諾(右)30日表態支持大法官湯瑪斯(中)，勿須因其妻吉妮(左)介入國會暴動事件，而迴避相關案件。(美聯社)

對於某些批評聲浪主張保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)應迴避2021年1月6日國會暴動有關的案件，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)30日再次發聲，為湯瑪斯辯護，並說湯瑪斯遭受政治勢力的「笨拙霸凌」。

日前媒體報導傳出，力挺川普的湯瑪斯妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)在2020年11月至2021年1月間，共計發送29則簡訊給當時川普政府的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，要求梅杜斯協助推翻拜登勝利的2020年大選結果。

麥康諾指出，要求湯瑪斯迴避與國會暴動相關案件的聲浪，是一種「不妥當的施壓攻勢」。

麥康諾說，湯瑪斯在最高法院服務數十年來，表現無懈可擊，要求迴避之說，毫無根據，湯瑪斯及最高法院全體人員完全都不必理會這些說法。他說，湯瑪斯是「偉大的美國人」，也是一位「傑出的大法官」。

華盛頓郵報與哥倫比亞廣播公司(CBS)上周報導維吉尼亞．湯瑪斯發送簡訊對梅杜斯施壓的消息之後，開始出現要求湯瑪斯迴避國會暴動相關案件的輿論聲浪。一些人士指出，如果前總統川普決定參加2024年總統大選，湯瑪斯也應該迴避與2024年選舉有關的案件。

民主黨進步派 商議彈劾湯瑪斯

某些民主黨進步派眾議員已開始商議對湯瑪斯提出彈劾的可能性，也有民主黨人士討論著是否對湯瑪斯啟動國會調查。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，維吉尼亞．湯瑪斯之前的某些政治運作，就讓湯瑪斯身為大法官的公正獨立立場顯得尷尬，維吉尼亞．湯瑪斯對梅杜斯施壓的簡訊報導曝光，更讓外界質疑湯瑪斯處理選舉相關案件時是否涉及操守爭議。

今年1月間，川普主張執政期間白宮檔案不應交給眾院國會暴動調查委員會的請求遭到最高法院打回票，當時大法官以8票對1票拒絕川普請求，湯瑪斯是唯一持不同意見的大法官。

2021年2月，最高法院駁回挑戰賓州選舉結果的訴訟時，湯瑪斯也是唯一的反對票。

民主黨籍聯邦參眾議員本周聯名致函湯瑪斯及首席大法官羅伯茲(John Roberts)，要求湯瑪斯說明為何先前審理國會暴動相關案件時並未迴避，並要求湯瑪斯必須保證日後遇到與國會暴動或推翻2020年大選結果的案件時將會迴避。

大法官 川普 民主黨

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