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移民局加快處理950萬積案 可付費快辦

記者顏伶如╱綜合報導

受到新冠疫情、人力緊縮等因素影響，移民申請積案累積已達950萬件，向美國政府申請庇護的外籍人士、綠卡持有人以及申請歸化入籍的移民，動輒等候數月甚至數年，就業、駕照以及收入來源都受到影響。拜登政府29日宣布三管齊下解決措施，並加強作業效率。美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)將擴大額外付費趕辦的急件名額，申請人繳交2500元急件手續費，可讓案件審核時間縮減至45天內。

移民局29日在新聞稿中指出，三管齊下解決移民申請積案的措施為：減少正在處理中的積案數量、擴大加急處理(Premium Processing)名額、改進工作許可證(Employment Authorization Document，EAD)取得。

移民局局長賈杜(Ur M. Jaddou)指出：「移民局依然致力於為我們服務的所有對象，提供迅速、公平的決策。」賈杜在聲明中表示：「我們審核的每一件申請案，都代表著移民與他們家庭的希望與夢想，涉及與他們切身相關的重要需求，例如收入穩定以及人道保護。」

為了有效減少積案，移民局本月建立內部作業流程時間(cycle time)新目標，對於案件作業時間訂定規範，申請人可望能夠盡外接獲移民局對於申請案件的裁決結果；移民局除了將更新科技之外，也將擴充人力，期盼在2023會計年度達成目標。

國土安全部29日宣布，移民案件加急處理將配合「移民局穩定緊急權宜法案」(Emergency Stopgap USCIS Stabilization Act)，根據國會通過的辦法訂定急件手續費及作業時間。

移民局指出，過去幾個月間已開始簡化許多工作許可證的處理手續，包括延長特定工作證的效期，醫療及托兒行業工作證延簽也都加快處理。對於正在等候工作證延簽申請結果的某些民眾，將確保得以在美合法工作的資格不受影響。

移民局運作經費主要來自各種手續費收入，申請案件大塞車、作業延誤等問題已存在多年，但新冠疫情發生後，由於面對面的面試及多項服務被迫暫停，使得積案數量越來越多。

根據截至今年2月為止的統計，移民局積案數量已超過950萬件，比2019會計年度尾聲的數量增加約66%。

移民局

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