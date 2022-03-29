失控的影帝 出手摑洛克 威爾史密斯險被摘冠、淚歉

28日晚間舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮爆發嚴重暴力事件。「王者理查」的演員威爾史密斯本是呼聲最高的影帝人選，但他卻在典禮過程中，難忍愛妻潔達蘋姬被羞辱，衝上台狠搧串場主持克里斯洛克一巴掌，引發全球譁然。(美聯社)

奧斯卡 金像獎頒獎典禮27日晚發生奧斯卡史上首起暴力事件，頒獎人克里斯洛克(Chris Rock)拿潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)的落髮症開玩笑，護妻心切的威爾史密斯(Will Smith)暴怒上台搧洛克一巴掌。史密斯當晚以「王者理查」(King Richard)榮膺最佳男主角獎，卻也因摑掌事件讓主辦單位「美國影藝學院」(the Academy)一度考慮撤銷獎項，但來不及在影帝頒發前定奪。

影藝學院28日發聲明譴責並展開調查，重申不饒恕任何形式的暴力。史密斯同日也透過Instagram發布聲明向洛克等人和學院致歉，說明他的行為「不能接受且沒有藉口」。

護妻暴怒！「少從你的臭嘴，講出我太太的名字」

喜劇演員洛克在頒發最佳紀錄片獎發表引言時，拿潔達因病落髮開玩笑。他說：「潔達，我愛妳，好期待妳的新片『魔鬼女大兵2』(G.I. Jane 2)。」1997年戰爭電影「魔鬼女大兵」(G.I. Jane)講述黛咪摩兒(Demi Moore)飾演的平頭女兵，加入陸戰隊訓練的故事。

威爾史密斯(右)在頒獎典禮上與太太潔達蘋姬交談，舉止親暱。(美聯社)

潔達因為自體免疫疾病，長年飽受落髮困擾，後來乾脆剃光頭。史密斯起初並未動怒，僅流露僵硬笑容，卻在看到潔達翻白眼的氣憤神情和不自在動作後，起身走上舞台，狠甩洛克一記耳光。

史密斯回座後，依然怒氣沖沖的朝洛克飆罵髒話，喝斥「少從你的臭嘴裡，講出我太太的名字」。

史密斯動粗後，全場鴉雀無聲。在台上的洛克試圖保持鎮定，讓典禮繼續進行；洛克說：「哇，威爾史密斯剛才扁了我一頓，真是電視史上最偉大的一夜。」

威爾史密斯獲獎後，流淚談到自己多年來受到的冷嘲熱諷。(路透)

全場驚呆！得獎激動落淚、道歉，感言為家人而戰

史密斯當晚以「王者理查」榮膺生涯首座奧斯卡最佳男主角獎，他發表得獎感言時激動落淚，透露劇中主角父親理查‧威廉斯(Richard Dove Williams Jr.)為家人而戰。

史密斯說：「我的一生都在保護人、照顧人，維護家人不受流言蜚語的攻擊」；史密斯最後說，希望影藝學院還會再邀請他出席，替稍早的失控暴力行為向學院致歉。

王者不堪！影藝學院一度考慮撤銷獎項，但來不及

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士說法報導，影藝學院領導階層在典禮進行期間「強烈考慮」撤銷史密斯的獎項，「學院立刻進行討論，但決策者坐在杜比劇院的多個位置，無法在最佳男主角頒發前聚集並做出決定」。

洛杉磯警方(LAPD)27日表示，洛克拒絕報警究責。

威爾史密斯29日在Instagram公開向克里斯洛克道歉，承認自己錯了。(Instagram)

史密斯28日在Instagram以黑底白字發布道歉聲明，寫道「開玩笑消費我是工作的一部分，但拿潔達的疾病開玩笑對我來說難以負荷，我情緒化的反應；克里斯，我要向你公開道歉，我越界且錯了」；他接著寫道，「在愛與和藹的世界，容不下暴力」、「所有形式的暴力都是有害且沒有幫助的」。

史密斯也向影藝學院、典禮製作人、出席者和每位觀眾，以及網球好手威廉斯姊妹(Venus and Serena Williams)的家人致歉並對自身行為表達懊悔之意；「王者理查」講述威廉斯一家人的故事。

影藝學院28日譴責史密斯的行徑，並正式啟動調查這起事件，根據組織條例、行為準則和加州法律探索進一步行動與後果。

學院準則在2017年「我也是」(Me Too)運動後修改，要求成員「重視人的尊嚴、包容和促進創造力的支持環境」，闡明「反對任何形式的暴力、騷擾或歧視」。

來源：聯合影音