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「掌摑」神預言 威爾史密斯、洛克6年前就結下樑子

編譯林梅婕／綜合28日電
頒獎典禮結束後，威爾史密斯(右)握著剛獲得的影帝金像獎，與妻子潔達蘋姬出席浮華世界奧斯卡派對。(路透)
頒獎典禮結束後，威爾史密斯(右)握著剛獲得的影帝金像獎，與妻子潔達蘋姬出席浮華世界奧斯卡派對。(路透)

第94屆奧斯卡於27日晚間落幕，男星威爾史密斯(Will Smith)勇奪最佳男主角，但在得獎前卻與主持人克里斯洛克(Chris Rock)爆發肢體衝突，整起事件幾乎要掩蓋他得獎的光彩。據傳，兩人早在2016年就結下樑子，威爾史密斯這一紀耳光可能已醞釀許久，但喜劇演員們對此事的反應相當強烈，甚至有演員批評這是「奧斯卡史上最醜陋的一刻」。

當年，洛克就曾挖苦史密斯的老婆

同樣是2016年的奧斯卡，當時被批入圍者不夠多元化，網路上一度開始甚傳「#奧斯卡很白」(#Oscarssowhite)的標籤，而威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)也加入眾多抵制人馬的行列。

然而，克里斯洛克卻在頒獎典禮的開場就挖苦潔達：「潔達很生氣，她說她不來奧斯卡了。她抵制奧斯卡就像我抵制蕾哈娜(Rihanna)的內褲一樣，我根本沒被邀請啊！」

不過事後潔達受訪時似乎以平常心面對，她向記者表示：「這一行就是如此，我們必須向前看，不斷地向前，因為我們有很多事要面對，事情不斷地發生，我們也要不斷地向前。」

網友：史密斯該往洛克臉上揮一拳

後來威爾史密斯在紐約拍戲時也有被訪問對於此事的看法，但他僅僅微笑回應，並比了個和平的手勢帶過；有趣的是，當時有網友的回應似乎巧妙預言此事：「威爾史密斯應該給克里斯洛克臉上打一拳，他別無選擇。」

喜劇演員大多對威爾史密斯的行為不以為然，有人甚至出現相當激烈的反彈；喜劇女星凱西葛里芬(Kathy Griffin)就在推特上寫道：「讓我告訴你吧，走到台上打人是非常不好的示範。現在我們所有人都得開始擔心，喜劇俱樂部和劇場會不會出現下一個威爾史密斯。」

好萊塢製片人瑞納(Rob Reiner)也在推特上表示：「威爾史密斯欠克里斯洛克一個很大的道歉，他做的事毫無道理可言。克里斯沒告他傷害算他走運。」

男星嘆：奧斯卡史上最醜陋的一刻

男星馬克漢米爾(Mark Hamill)則形容，這是「奧斯卡史上最醜陋的一刻」，他指出，個人表演的獨角喜劇(Stand-up comedy)都會很擅長處理外界的質疑，但並不包括肢體暴力的攻擊。

來源：聯合影音

威爾史密斯 奧斯卡

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