脫髮症困擾威爾史密斯老婆 1/3女性都有這個毛病

飽受脫髮症之苦的潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)在頒獎典禮前走紅毯時，心情不錯。(美聯社)

奧斯卡落幕後仍不平靜，男星威爾史密斯 (Will Smith)當眾搧主持人克里斯洛克(Chris Rock)一記耳光，已經成為整場典禮和輿論的焦點；不過另一方面，威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)飽受脫髮症(alopecia)之苦的事實也備受關注。有研究指出，三分之一的女性都有脫髮的問題，非裔女性的比率更高，也是她們心中的痛。

潔達史密斯自2018年被確診罹患脫髮症以來一直都不諱承認，而且坦然地在螢光幕前談論自身疾病，也因此將頭髮全部剃光；去年12月她在個人Instagram上傳的錄影畫面中坦率地說道：「我和這個脫髮症，必須成為朋友。」

事實上，罹患脫髮症的女性並非少數，非裔女性尤為嚴重；根據哈佛醫學院(Harvard Medical School)的研究，約三分之一的女性到一定的時間都會開始有脫髮的困擾；約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)則指出，有脫髮困擾的非裔女性比率高達幾乎一半。

2016年另一項研究指出，接受訪問的5594名非裔女性當中，47.6%的人表示都有過脫髮的經驗，但絕大部分有脫髮困擾的人卻都沒有尋求專業醫療的協助，因此而不自知。

非營利組織「護理健康研究」(Nurses' Health Study)在2018年發現，與白人女性相比，非裔和西語裔女性罹患脫髮症的機率更高。

潔達史密斯長年推廣社會重視脫髮問題，她對病情樂觀的態度更有如陽光照亮其他患者憂鬱黑暗的心理；上個月她在個人Instagram上拍片解釋自己頭皮上一角漸漸長不出頭髮，「看這條線這裡，之後我要隱藏這塊可能更難，所以我想乾脆跟你們分享，這樣你們就不會再來問我問題。不過我想在這裡鑲些水鑽，然後弄成一個王冠。」

傳統社會中，豐盈的頭髮象徵女性美貌的重要條件之一，因此對罹患脫髮症的女性更造成極大的心理創傷；然而，曾在2009年擔任紀錄片「髮力無邊」(Good Hair)主持人的克里斯洛克，卻未能同理非裔女性被頭髮問題困擾了一輩子的感受。

來源：聯合影音