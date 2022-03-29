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「掌」聲驚全球 奧斯卡收視比去年暴增56%

編譯柯立偉／綜合28日電
28日晚間奧斯卡頒獎典禮出現暴力事件，影星威爾史密斯(右)不滿克里斯洛克調侃他太太，走上台搧了洛克一巴掌。(路透)
28日晚間奧斯卡頒獎典禮出現暴力事件，影星威爾史密斯(右)不滿克里斯洛克調侃他太太，走上台搧了洛克一巴掌。(路透)

第94屆奧斯卡獎最精采的看頭，莫過於影帝威爾．史密斯(Will Smith)因氣不過頒獎人克里斯．洛克(Chris Rock)嘲弄其妻子髮型，在電視直播的頒獎典禮中上台掌摑並飆罵；這一巴掌雖然模糊整場頒獎典禮焦點，但卻意外使奧斯卡獎直播收視率飆升。市調機構尼爾森(Nielsen)統計，今年奧斯卡獎收視率比去年高56%。

國會山莊報(The Hills)報導，根據尼爾森公司估計，27日全美共有1373萬名觀眾在電視機前親眼目睹威爾史密斯掌摑克里斯克洛的一幕；負責直播的美國廣播公司(ABC)統計數據略高，表示約1536萬名觀眾同步收看奧斯卡獎直播，比起去年的985萬人高出56%。

來源：聯合影音

另一收視率市調公司Samba TV的統計數據最低，指出今年收視率只比去年高32%，不過認為即使沒有威爾史密斯掌摑克里斯洛克的橋段，今年奧斯卡獎的收視表現仍比去年好。Samba TV收視率調查部門主管史特拉安(Cole Strain)說：「在威爾史密斯衝上台打那一巴掌前，今年奧斯卡頒獎典禮的收視率就已經超過去年了。」

事實上，2021年的奧斯卡獎頒獎典禮受新冠疫情影響，收視率表現為歷年最差，連前總統川普在得知去年的收視率後，都特別發表聲明嘲笑奧斯卡；他當時的聲明說：「以前叫『學院獎』(The Academy Awards)，後來改名叫『奧斯卡獎』(Oscars)，結果收視率創下歷年新低；把名字改回去吧，別那麼無聊搞一些政治正確那一套。」

奧斯卡獎 威爾史密斯 疫情

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