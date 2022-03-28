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收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／3女主持妙語如珠 碧昂絲開場獻唱 典禮好吸睛

編譯陳韻涵／綜合27日電
奧斯卡由3名女性喜劇演員艾米舒默（左起）、汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾共同擔任主持。（路透）
奧斯卡由3名女性喜劇演員艾米舒默（左起）、汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾共同擔任主持。（路透）

本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮由艾米舒默(Amy Schumer)、汪妲賽克絲(Wanda Sykes)和蕾吉娜霍爾(Regina Hall)三位女星共同開場，之後在各橋段輪流上陣，搭配現場表演、預錄剪輯的小獎頒發精華橋段、詹姆斯龐德(James Bond)007系列電影的60周年紀念片段，甚至連線網壇天后姊妹大小威廉斯(Venus Williams & Serena Williams)練球的球場。

奧斯卡頒獎典禮開場由知名饒舌歌手DJ卡利(DJ Khaled)介紹三位女性主持人出場，艾米舒默開玩笑說：「今年，影藝學院(the Academy)聘僱三名女性擔綱主持，因為這比雇用一名男性還便宜。」

汪妲賽克絲表示，三名主持人的主持模式可能會是「一人或兩人同時出現，我們也可能全都喝醉了，所以可能也一個人都沒有」，「我們會一起閃耀，也會有各自發光的時刻」。

碧昂絲(Beyoncé)開場演唱新專輯「檸檬特調」(Lemonade)混搭電影「王者理查」(King Richard)入圍歌曲「Be Alive」，締造只有碧昂絲能達成的創舉。

「王者理查」描述網壇天后姊妹大小威廉斯的成長過程，碧昂絲表演時連線威廉絲姊妹練球的加州康普頓(Compton)球場，驚豔全場。

此次典禮前，主辦單位突然加強新冠肺炎防疫措施，導致部分應邀者無法出席，擔任主持人的蕾吉娜霍爾開玩笑說，主辦單位弄丟了部分檢測結果，點名台下黃金單身漢上台，「隨機抽樣檢測」，包括「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)華裔影星劉思慕(Simu Liu)、「夜路」(Nightmare Alley)布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、「沙丘」(Dune)提摩西夏勒梅(Timothée Hal Chalamet)，以及「千萬別抬頭」(Don't Look Up)泰勒派瑞(Tyler Perry)上台。

來源：Access

蕾吉娜霍爾接著又唱名「王者理查」的威爾史密斯(Will Smith)，但鏡頭拍到史密斯和妻子潔達蘋姬(Jada Koren Pinkett-Smith)坐在一起，蕾吉娜霍爾連忙說你是陰性，雙關不符合黃金單身漢的資格，不用上台。

待被點名的黃金單身漢依序上台後，蕾吉娜霍爾說，你們去後台等我就好，隨後介紹飾演水行俠(Aquaman)的傑森摩莫亞(Jason Momoa)，以及薩諾斯(Thanos)喬許布洛林(Josh Brolin)上台頒發最佳音效獎。

蕾吉娜霍爾藉「例行安全檢查」為由，對傑森摩莫亞和喬許布洛林搜身，吃遍兩位豆腐，逗得全場哄堂大笑。

碧昂絲 威廉 檢測

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