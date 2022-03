奧斯卡／3女主持妙語如珠 碧昂絲開場獻唱 典禮好吸睛

奧斯卡由3名女性喜劇演員艾米舒默(左起)、汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾共同擔任主持。(路透)

本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮由艾米舒默(Amy Schumer)、汪妲賽克絲(Wanda Sykes)和蕾吉娜霍爾(Regina Hall)三位女星共同開場,之後在各橋段輪流上陣,搭配現場表演、預錄剪輯的小獎頒發精華橋段、詹姆斯龐德(James Bond)007系列電影的60周年紀念片段,甚至連線網壇天后姊妹大小威廉 斯(Venus Williams & Serena Williams)練球的球場。

奧斯卡頒獎典禮開場由知名饒舌歌手DJ卡利(DJ Khaled)介紹三位女性主持人出場,艾米舒默開玩笑說:「今年,影藝學院(the Academy)聘僱三名女性擔綱主持,因為這比雇用一名男性還便宜。」

汪妲賽克絲表示,三名主持人的主持模式可能會是「一人或兩人同時出現,我們也可能全都喝醉了,所以可能也一個人都沒有」,「我們會一起閃耀,也會有各自發光的時刻」。

碧昂絲 (Beyoncé)開場演唱新專輯「檸檬特調」(Lemonade)混搭電影「王者理查」(King Richard)入圍歌曲「Be Alive」,締造只有碧昂絲能達成的創舉。

「王者理查」描述網壇天后姊妹大小威廉斯的成長過程,碧昂絲表演時連線威廉絲姊妹練球的加州康普頓(Compton)球場,驚豔全場。

此次典禮前,主辦單位突然加強新冠肺炎防疫措施,導致部分應邀者無法出席,擔任主持人的蕾吉娜霍爾開玩笑說,主辦單位弄丟了部分檢測 結果,點名台下黃金單身漢上台,「隨機抽樣檢測」,包括「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)華裔影星劉思慕(Simu Liu)、「夜路」(Nightmare Alley)布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、「沙丘」(Dune)提摩西夏勒梅(Timothée Hal Chalamet),以及「千萬別抬頭」(Don't Look Up)泰勒派瑞(Tyler Perry)上台。

來源:Access

蕾吉娜霍爾接著又唱名「王者理查」的威爾史密斯(Will Smith),但鏡頭拍到史密斯和妻子潔達蘋姬(Jada Koren Pinkett-Smith)坐在一起,蕾吉娜霍爾連忙說你是陰性,雙關不符合黃金單身漢的資格,不用上台。

待被點名的黃金單身漢依序上台後,蕾吉娜霍爾說,你們去後台等我就好,隨後介紹飾演水行俠(Aquaman)的傑森摩莫亞(Jason Momoa),以及薩諾斯(Thanos)喬許布洛林(Josh Brolin)上台頒發最佳音效獎。

蕾吉娜霍爾藉「例行安全檢查」為由,對傑森摩莫亞和喬許布洛林搜身,吃遍兩位豆腐,逗得全場哄堂大笑。