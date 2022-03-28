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奧斯卡／「在車上」奪最佳國際電影 日影睽違13年獲獎

記者黃保慧／綜合報導
西島秀俊（左）、三浦透子主演「在車上」獲得「最佳國際電影獎」。（圖：東昊提供）
西島秀俊（左）、三浦透子主演「在車上」獲得「最佳國際電影獎」。（圖：東昊提供）

第94屆奧斯卡「最佳國際電影獎」由日本導演濱口竜介執導的電影「在車上」拿下。「在車上」這次一共角逐4項大獎，包括最佳國際電影、導演、改編劇本、影片，是日本首度入圍改編劇本與最佳影片兩大獎項的電影，也更新日本電影入圍奧斯卡獎項的紀錄。

濱口竜介接獲獎項後，謝謝所有評審以及參與演出的演員。而有演出片中一角的台灣演員袁子芸也有出席。近來「在車上」連番拿下被視為美國最重要影評人協會大獎的紐約影協、洛城影協、國家影協的最佳影片，已廣被看好成為繼「寄生上流」後下一部在奧斯卡大放異采的亞洲、非英語電影。

「在車上」改編自村上春樹的小說，描述西島秀俊飾演的舞台劇演員經歷喪妻之後的悲傷與重生，片子長近3小時卻大受好評，西島秀俊除了在日本國內獲獎外，更難能可貴打敗一堆歐美紅星、獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎，替日本演員締造能得的紀錄。

「在車上」橫掃獎季各大最佳外語片獎，包括金球獎、評論家選擇獎、英國電影學院獎、英國影藝學院電影獎等，奧斯卡基本上是囊中之物，本片還入圍最佳影片、導演、改編劇本共4項大獎，可說是相當風光，與1985年黑澤明所執導的「亂」並列在奧斯卡入圍最多獎項的日本電影。「在車上」也是繼第81屆「送行者：禮儀師的樂章」後（當時名為最佳外語片），再度獲得該獎項的日本電影。

電影 日本 奧斯卡獎

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