奧斯卡／最佳男配手語致詞 科特蘇爾：獎獻給失聰人士

特洛伊科特蘇爾以「樂動心旋律」奪下最佳男配角。(歐新社)

男星特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)以「樂動心旋律」(CODA)拿下本屆奧斯卡最佳男配角,成為首位獲獎的失聰男演員,寫下奧斯卡歷史,更是他生涯首座奧斯卡獎 座。

特洛伊科特蘇爾領獎時以手語發表致詞感言:「這座獎項是獻給所有的失聰人士、還有樂動心旋律的所有工作人員,以及所有患有殘疾的人士,這是屬於我們的時刻。」

特洛伊科特蘇爾在片中飾演一位失聰的父親弗蘭克·羅西(Frank Rossi),只能用視覺與觸覺感受這個世界,但他有一位聽力正常的女兒;在面對女兒追逐成為歌手夢想的過程,特洛伊科特蘇爾展現了精湛的演技,擊敗呼聲最高、以「犬山記」(The Power of the Dog)入圍 的寇帝史密麥菲(Kodi Smit-McPhee)。

片中最令人印象深刻的一幕,是特洛伊科特蘇爾要求女兒唱歌給他聽,而他用手摸著女兒的喉嚨,透過觸覺感受聲帶的震動,「享受」女兒的歌聲;此外,在他與女兒討論如何進行安全性行為的一幕,他也透過即興逗趣的手語表演呈現,令人印象深刻。

在奧斯卡之前,特洛伊科特蘇爾已經獲得數座指標性獎座,包括英國電影 學院獎(British Academy of Film and Television Arts)、演員工會獎(Screen Actors Guild)、以及哥譚獨立電影獎(Film Independent Spirit and Critics Choice)。

另外,女星瑪麗·麥特琳(Marlee Matlin)於1987年以電影「悲憐上帝的女兒」(Children of a Lesser God)拿下第59屆奧斯卡金像獎「最佳女角獎」,成為史上第一位獲獎的失聰人士;而這次瑪麗麥特琳也參與了「樂動心旋律」的演出,飾演的正是特洛伊科特蘇爾的妻子。