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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／最佳男配手語致詞 科特蘇爾：獎獻給失聰人士

編譯陳韻涵林梅婕／綜合報導
特洛伊科特蘇爾以「樂動心旋律」奪下最佳男配角。（歐新社）
特洛伊科特蘇爾以「樂動心旋律」奪下最佳男配角。（歐新社）

男星特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)以「樂動心旋律」(CODA)拿下本屆奧斯卡最佳男配角，成為首位獲獎的失聰男演員，寫下奧斯卡歷史，更是他生涯首座奧斯卡獎座。

特洛伊科特蘇爾領獎時以手語發表致詞感言：「這座獎項是獻給所有的失聰人士、還有樂動心旋律的所有工作人員，以及所有患有殘疾的人士，這是屬於我們的時刻。」

特洛伊科特蘇爾在片中飾演一位失聰的父親弗蘭克·羅西(Frank Rossi)，只能用視覺與觸覺感受這個世界，但他有一位聽力正常的女兒；在面對女兒追逐成為歌手夢想的過程，特洛伊科特蘇爾展現了精湛的演技，擊敗呼聲最高、以「犬山記」(The Power of the Dog)入圍的寇帝史密麥菲(Kodi Smit-McPhee)。

片中最令人印象深刻的一幕，是特洛伊科特蘇爾要求女兒唱歌給他聽，而他用手摸著女兒的喉嚨，透過觸覺感受聲帶的震動，「享受」女兒的歌聲；此外，在他與女兒討論如何進行安全性行為的一幕，他也透過即興逗趣的手語表演呈現，令人印象深刻。

在奧斯卡之前，特洛伊科特蘇爾已經獲得數座指標性獎座，包括英國電影學院獎(British Academy of Film and Television Arts)、演員工會獎(Screen Actors Guild)、以及哥譚獨立電影獎(Film Independent Spirit and Critics Choice)。

另外，女星瑪麗·麥特琳(Marlee Matlin)於1987年以電影「悲憐上帝的女兒」(Children of a Lesser God)拿下第59屆奧斯卡金像獎「最佳女角獎」，成為史上第一位獲獎的失聰人士；而這次瑪麗麥特琳也參與了「樂動心旋律」的演出，飾演的正是特洛伊科特蘇爾的妻子。

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