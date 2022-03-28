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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／「樂動心旋律」奪最佳影片等3獎 勝率百分百

編譯陳韻涵、記者蘇詠智／綜合報導
「樂動心旋律」本屆奧斯卡入圍三項且都抱回小金人，分別是最佳改編劇本、最佳男配角獎和最佳影片。（歐新社）
「樂動心旋律」本屆奧斯卡入圍三項且都抱回小金人，分別是最佳改編劇本、最佳男配角獎和最佳影片。（歐新社）

本屆奧斯卡最佳影片頒給描述失聰家庭的劇情電影「樂動心旋律」(CODA)，成為第一部拿下奧斯卡最佳影片的串流作品，擊敗典禮前被眾人看好的西部劇情片「犬山記」(The Power of the Dog)。

最佳影片頒獎人女神卡卡(Lady Gaga)推著坐在輪椅上的76歲影后麗莎明妮莉(Liza May Minnelli)出場，麗莎明妮莉1972年音樂劇電影「酒店」(Cabaret)封后；觀眾見到她出場，全都起立鼓掌向她致敬，場面動人。

「樂動心旋律」本屆奧斯卡入圍三項且都抱回小金人，分別是最佳改編劇本、最佳男配角獎和最佳影片，成為影史第七部所有入圍獎項都得獎的奧斯卡最佳影片得主。

「樂動心旋律」成為第一部拿下奧斯卡最佳影片的串流作品，擊敗典禮前被眾人看好的西部...
「樂動心旋律」成為第一部拿下奧斯卡最佳影片的串流作品，擊敗典禮前被眾人看好的西部劇情片「犬山記」。（美聯社）

本屆最佳男配角獲獎人頒給「樂動心旋律」的特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)，他成為首位獲得奧斯卡獎的失聰人士。

「樂動心旋律」領獎人上台領獎時，一旁都有手語同步翻譯，方便聽障者第一時間接收所有內容，成為奧斯卡頒獎典禮的創舉。

席安海德(Sian Heder)執導的「樂動心旋律」讓蘋果公司的Apple TV+成為第一個獲得奧斯卡最佳影片獎的串流媒體平台，本片獲得奧斯卡獎之前，接連在影展中獲獎，分別是日舞影展、美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)，以及英國影藝學院電影獎(BAFTA)等。

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