奧斯卡獎挽救收視出奇招 5大亮點1次看

第94屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於27日登場,圖為頒獎活動現場。(歐新社)

第94屆奧斯卡獎 27日登場,但去年頒獎典禮的觀看人數創下歷史新低,主辦方面臨提振奧斯卡獎人氣的壓力,尤其要吸引更多年輕觀眾的興趣。

一年一度的奧斯卡獎頒獎典禮曾經是電影娛樂藝術領域的年度盛事,在還沒有社交媒體的年代,它提供了人們一窺銀幕明星共聚一堂展現風采,觀看他們盛裝出席,聽他們討論時下最熱門話題的絶佳機會。

此外,人們在頒獎典禮上還能夠看到今年最新電影的精彩片段,而現在,多數電影上映前早就在YouTube上發表各種電影預告,隨你喜好選擇觀看。 今年的頒獎典禮製作人帕克(Will Packer)表示,「最大的挑戰就是吸引人們觀看,我們必須提供一些不同以往的東西,讓電影圈外的人,一般普通影迷也會感興趣的東西。」

在提升觀看人數和維持奧斯卡傳統聲望之間取得平衡並非易事,以下是今年奧斯卡獎主辦方希望能捕獲觀眾眼球的五個熱點。

1.大獎入圍 皆巨星 威爾史密斯拚首次影帝

少了明星電影也會黯然失色,所幸今年的奧斯卡獎有幾位重量級電影明星爭奪大獎。

從未贏得奧斯卡獎的威爾史密斯(Will Smith)今年憑借網球傳記電影「王者理查」(King Richard)的演出成為最佳男主角的熱門人選,他在該片中飾演美國網球姊妹「大小威廉絲」(Venus and Serena Williams)的父親理查威廉絲。

如果威爾史密斯真能獲得最佳男主角獎,這也是奧斯卡發出聲明,宣告在電影院 因為新冠疫情關門兩年之後,電影和電影明星回來了。

妮可基嫚(Nicole Kidman)、奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)以及克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)等眾多女星入圍最佳女主角獎項也為奧斯卡獎增添更多星光。目前最熱門人選是潔西卡雀絲坦。

2.三位諧星主持 預告要「讓所有人難忘」

2018年之後的奧斯卡頒獎典禮就沒有主持人,金球獎也採取相同策略而且相當成功,但少了主持人也錯失一些幽默笑語和獨白戲謔的機會。

但是能請到願意擔任奧斯卡頒獎典禮主持工作的人選也並非易事,一方面是演藝人員工作檔期衝突,另一方面是許多大牌藝人也擔心自己會不會搞砸頒獎典禮。

今年奧斯卡獎請來一共三位主持人,分別是艾米舒默(Amy Schumer)、蕾吉娜霍爾(Regina Hall)、汪妲賽克絲(Wanda Sykes)。

三位主持人雖不是國際巨星,但也並非默默無名,艾米舒默早就誇口要大家凖備好,一定會在頒獎典禮上掀起話題,讓所有人難忘。

3.新增「粉絲最愛獎」 吸引年輕觀眾

今年最吸引人的新增項目也許是「粉絲最愛」獎項,這是為了讓更多主流電影進入奧斯卡頒獎典禮。

如果沒有這個由觀眾票選的獎項的話,那麼2021年票房最高的電影,包括「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)和「007生死交戰」(No Time To Die),就沒有機會出現在奧斯卡頒獎典禮上。

奧斯卡主辦方表示,新增粉絲最愛獎項有助於吸引更多數位世代年輕人參與奧斯卡獎,該獎項將開放兩周時間讓觀眾票選。

雖然「蜘蛛人」目前暫居上風,但是歌手卡蜜拉(Camila Cabello)主演的「灰姑娘」(Cinderella),以及強尼戴普(Johnny Depp)主演的「惡水真相」(Minamata)搞不好會讓人跌破眼鏡最終勝出。

4.冷門技術獎項 改成預錄頒發

今年23個獎項當中,有8個獎項將事先預錄頒發,這是為了節省現場轉播的時間,避免頒獎典禮太過冗長。

主要的大獎都是現場頒發,只有少數的技術類別獎項,例如最佳剪輯、音效和製作設計等事先預錄頒發。

在具體安排上,這些技術獎項的入圍者將在典禮開始的一個小時前就坐,事先預錄頒獎,剪輯好的頒獎錄像然後會在電視轉播的頒獎典禮現場上播放。

5.「魔法滿屋」歌舞 將搬上典禮舞台

去年爆紅全球的一首歌就是出自迪士尼音樂動畫電影,今年奧斯卡頒獎典禮也安排現場演出。

主辦方宣布,「魔法滿屋」(Encanto)的聲音演員將在頒獎典禮上首度現場表演爆紅歌曲「我們不提布魯諾」(We Don't Talk About Bruno)。