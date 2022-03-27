奧斯卡前熱身 山繆傑克森獲頒「主席獎」

被視為奧斯卡金像獎頒獎典禮暖身活動的奧斯卡榮譽獎25日頒獎，影星山繆傑克森(左)、愛琳梅(中)、葛洛佛(右)獲頒「主席獎」(Governors Awards)。(Getty Images)

第94屆奧斯卡金像獎頒將獎禮將於27日登場，被視為暖身活動的奧斯卡榮譽獎項於25日頒獎，曾出演多部強檔大片，生涯累積許多精彩作品的知名好萊塢影星山繆傑克森(Samuel L. Jackson)迎來他生涯第一座奧斯卡獎 ，與其他幾位資深影人獲頒「主席獎」(Governors Awards)。

傑克森1994年以昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)執導的「黑色追緝令」(Pulp Fiction)入圍最佳男配角，他共出演11次漫威電影 系列神盾局局長尼克福瑞(Nick Fury)。丹佐華盛頓(Denzel Washington)為山繆傑克森頒獎，他歌頌好友傑克森生涯152部電影、票房270億元的豐功偉業，並提及傑克森與妻子的慈善事蹟，現年73歲的傑克森發表感言時說到：「我像好萊塢帶給我快樂一樣帶給觀眾娛樂，能夠為各位帶來娛樂實在是我的榮幸。」

89歲演員愛琳梅、挪威女星麗芙烏曼也獲獎

曾兩度入圍奧斯卡最佳改編劇本獎的89歲女演員愛琳梅(Elaine May)同樣獲頒主席獎，好萊塢影星比爾莫瑞(Bill Murray)與她一同進場，莫瑞盛讚愛琳梅是「我有幸合作過，最有魅力最聰慧的女人。」

曾與世界級瑞典大導演 英格瑪柏格曼(Ingmar Bergman)合作的挪威女星麗芙烏曼(Liv Ullmann)同為主席獎獲獎人，知名演員約翰李斯高(John Lithgow)祝賀詞提到：「若沒有麗芙烏曼，柏格曼就不會被譽為最偉大的導演之一。」

熱心公益 丹尼葛洛佛獲「人道精神獎」

75歲演員丹尼葛洛佛(Danny Glover)獲頒「珍赫蕭特人道精神獎」(Jean Hersholt Humanitarian Award)，葛洛佛以電影「致命武器」(Lethal Weapon)、「紫色姐妹花」(The Color Purple)聞名，多年來他在社會運動相當活躍、鼓吹民權，並擔任聯合國兒童基金會(UNICEF)親善大使。

知名電影製作人艾娃杜韋奈(Ava DuVernay)接受英國衛報(The Guardian)採訪表示今年獲得主席獎的組合令人感動，身為一名女性導演，看見梅和烏曼以導演獲獎非常鼓舞人心。她表示傑克森及葛洛佛在職涯中有許多重大突破，「他們影響我們的生活，改變我們的文化」。

對於傑克森獲獎，合作多部電影的導演昆汀塔倫提諾表示看見他得獎是「職涯非常酷的一件事」。