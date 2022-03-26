蘇利文：拜登正告習近平後 未見中國武器援助俄國

白宮國家安全顧問蘇利文 。（歐新社）

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)25日表示，拜登總統向中國國家主席習近平警告不要軍援俄國 侵烏戰爭一周下來，中國似乎真無相關動作；值此美中關係數十年來最飄搖時刻，北京深怕援俄會傷及對歐關係，將趁4月1日中、歐峰會時挽救雙邊關係；由中國石化公司宣布停止與俄商談巨額投資 俄方石化業，可略窺端倪。

華盛頓郵報報導，蘇利文指出，美方尚未見中國有任何動作，朝供應俄國武器邁進，但還要每天密切觀察；另外，北約(NATO)及歐盟 團結一致，反對中國援助俄國在烏進行凶殘戰爭，不論軍事或任何援助皆然。

華爾街日報也報導，美、中關係陷入數十年來最動蕩局面，中方對烏克蘭危機中與俄國站同一陣線，深感猶疑，害怕重傷自己與歐洲關係；中、歐關係不時充當美、中比拚的緩衝區；而美、歐目前團結一致，反對俄烏戰爭。

中方高層多年來發展出策略，以准入中國龐大市場來利誘德國及中、東歐等國，另更大筆投資在某些國家，分而蠶食對付歐洲；這種戰略加上北京動用經濟及其他手段懲罰牴觸中方利益的國家，已導致歐盟對中國的不信任日益升高，但歐盟仍熱衷於找出中間道路，想規避美、中關係緊張。

北京當局由於擔心西方國家制裁，已下令國企中國石化公司停止與俄羅斯的巨額能源投資談判。圖為中俄之間的一個天然氣項目。（美聯社）

4月峰會 北京力保對歐關係

但就在俄國入侵烏國之前幾周，習近平決定與俄國總統普亭結盟；中國、歐盟4月1日將舉行虛擬峰會，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)和歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)已警告，假如中方提供實質援助給俄國，勢將損害與歐盟關係。

中國與歐盟雙邊貿易在2021年來到8280億美元，金額為世上最大之一，而且美、中關係惡化，中、歐貿易變得愈發重要；中國援俄，此一關係便岌岌可危。

中、歐經貿最重要的便屬中、德關係；德國是歐盟經濟發動機，2021年指出中國已是德國最大貿易夥伴達連續六年，柏林當局依然提倡要與中國接觸，而此聲浪在華府早已消失，故中、德關係讓中方取得對外突破管道。

中石化暫停與俄投資商談

知情人士指出，為保住對歐關係，以免跌落懸崖，據估習近平在峰會期間將突顯中、歐合作範圍有多大，再提議由歐洲主導，磋商而改善俄烏危機；習近平會強調，中方只打算提供人道救援給烏國。

西方因侵烏戰爭而制裁俄國，開始傷害到中方的投資；消息人士指出，中國國營石化巨擘中石化已宣布，暫停與俄方商談石化投資及雙方合作推銷俄國石油天然氣；中國石化業高層指出，各公司將嚴格遵守北京當局在俄烏危機期間的外交政策，目前就新投資俄國，實無任何動機。