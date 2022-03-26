蘇利文：拜登正告習近平後 未見中國武器援助俄國
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)25日表示，拜登總統向中國國家主席習近平警告不要軍援俄國侵烏戰爭一周下來，中國似乎真無相關動作；值此美中關係數十年來最飄搖時刻，北京深怕援俄會傷及對歐關係，將趁4月1日中、歐峰會時挽救雙邊關係；由中國石化公司宣布停止與俄商談巨額投資俄方石化業，可略窺端倪。
華盛頓郵報報導，蘇利文指出，美方尚未見中國有任何動作，朝供應俄國武器邁進，但還要每天密切觀察；另外，北約(NATO)及歐盟團結一致，反對中國援助俄國在烏進行凶殘戰爭，不論軍事或任何援助皆然。
華爾街日報也報導，美、中關係陷入數十年來最動蕩局面，中方對烏克蘭危機中與俄國站同一陣線，深感猶疑，害怕重傷自己與歐洲關係；中、歐關係不時充當美、中比拚的緩衝區；而美、歐目前團結一致，反對俄烏戰爭。
中方高層多年來發展出策略，以准入中國龐大市場來利誘德國及中、東歐等國，另更大筆投資在某些國家，分而蠶食對付歐洲；這種戰略加上北京動用經濟及其他手段懲罰牴觸中方利益的國家，已導致歐盟對中國的不信任日益升高，但歐盟仍熱衷於找出中間道路，想規避美、中關係緊張。
4月峰會 北京力保對歐關係
但就在俄國入侵烏國之前幾周，習近平決定與俄國總統普亭結盟；中國、歐盟4月1日將舉行虛擬峰會，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)和歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)已警告，假如中方提供實質援助給俄國，勢將損害與歐盟關係。
中國與歐盟雙邊貿易在2021年來到8280億美元，金額為世上最大之一，而且美、中關係惡化，中、歐貿易變得愈發重要；中國援俄，此一關係便岌岌可危。
中、歐經貿最重要的便屬中、德關係；德國是歐盟經濟發動機，2021年指出中國已是德國最大貿易夥伴達連續六年，柏林當局依然提倡要與中國接觸，而此聲浪在華府早已消失，故中、德關係讓中方取得對外突破管道。
中石化暫停與俄投資商談
知情人士指出，為保住對歐關係，以免跌落懸崖，據估習近平在峰會期間將突顯中、歐合作範圍有多大，再提議由歐洲主導，磋商而改善俄烏危機；習近平會強調，中方只打算提供人道救援給烏國。
西方因侵烏戰爭而制裁俄國，開始傷害到中方的投資；消息人士指出，中國國營石化巨擘中石化已宣布，暫停與俄方商談石化投資及雙方合作推銷俄國石油天然氣；中國石化業高層指出，各公司將嚴格遵守北京當局在俄烏危機期間的外交政策，目前就新投資俄國，實無任何動機。
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