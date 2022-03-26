拜登迫於盟邦壓力 調整核武立場 保留出兵烏空間？

拜登總統。（路透）

「華爾街日報」分析，拜登 總統最近談到美國核子武器時，遣詞用字與2020年總統大選期間出現細微變化。官員分析，經過仔細推敲的論述調整，讓美國對於核子武器得以用在「極端狀況」下創造機會空間，能夠威懾敵人的傳統式戰爭攻擊或生物戰、化學戰甚至網路攻擊。

拜登在2020年大選期間承諾上台後將擬訂政策，美國使用核武的「唯一目標」(sole purpose)將是用來嚇阻(deter)或回應(respond)敵方核子攻擊。近來面對盟邦壓力，拜登本周稍早則改口指出，美國核武的「基本角色」(fundamental role)是用來嚇阻核子攻擊。

華爾街日報報導，拜登修改美國核武使用的說法，正值與盟邦商討俄羅斯持續侵略烏克蘭、克里姆林宮可能動用核武的因應對策。

拜登的核武使用原則調整，是在聯邦政府官員完成「核子態勢報告」(Nuclear Posture Review)之後，報告中對於美國核武戰略及核子計畫都做出檢討。

官員透露，這項檢討報告的完成，可能讓前總統川普任內曾力推的兩項核子系統開始縮編；不過，「核子態勢報告」結論寫道，支持美國核子武器全面革新，包括地面導彈、潛射導彈及核彈，總共花費上看1兆元。

冷戰期間，美國對於萬一受到蘇聯集團以傳統武力攻擊，保留動用核武作為回擊的手段。後來美國根據限武協議放棄化學武器及生物武器之後，對於核武使用則表示將用來嚇阻敵方攻擊，例如某些情況下敵軍使用毒氣瓦斯或病菌武器。

報導指出，北約盟國對於美國以「唯一目標」定義核武使用感到憂心，擔心可能削減對俄羅斯的嚇阻效果。拜登的「唯一目標」說法也遭到共和黨 籍國會議員批評。

今年1月間，聯邦參、眾兩院軍事委員會(Senate and House Armed Services Committees)資深成員共和黨籍奧克拉荷馬州 聯邦參議員殷霍夫(James Inhofe)、共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)曾呼籲拜登維持美國延續約70年之久的核武使用原則。