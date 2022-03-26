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俄烏戰爭讓能源、糧食價格狂飆 全球各地無一倖免

編譯盧炯燊／綜合25日電
俄烏戰爭直接衝擊全美油價，圖為加州灣區一處加油站的高級汽油已漲破每加侖7元大關。(美聯社)
俄烏戰爭直接衝擊全美油價，圖為加州灣區一處加油站的高級汽油已漲破每加侖7元大關。(美聯社)

俄烏之戰對全球經濟影響陸續浮現，真實、直接的影響全球。儘管烏克蘭人首當其衝，但世界各地無一倖免。

國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，俄烏戰爭已推高能源和糧食價格，對通膨及經濟活動造成嚴重衝擊。高盛(Goldman Sachs)的數據顯示，全球經濟增長預測一再被下調，美國明年經濟衰退的機率已上升至35%。

這場戰爭帶來的嚴重經濟衝擊，已不是經濟學者的理論研究，而是實在有形的，首先是糧食的不安全。飆升的能源價格增加食物成本，加劇人們擔憂世界正處於饑餓危機邊緣。

由於西方國家對俄羅斯的制裁，天然氣價格飛升，化肥供應萎縮，導致小麥、玉米、植物油和大豆價格狂漲。被喻為世界糧倉的俄羅斯和烏克蘭，小麥出口占全球各國總出口的30%，也因為戰爭關係，兩國目前向世界各國的供應基本斷絕。

俄烏戰爭衝擊全球糧食供應，圖為俄羅斯農人在麥田收割。(美聯社)
俄烏戰爭衝擊全球糧食供應，圖為俄羅斯農人在麥田收割。(美聯社)

對於早已存在糧食不安全的國家來說，斷糧的不安全感進一步加劇，現在連發達經濟體也感受到痛苦。

法國總統馬克宏是第一個承認受全球糧食危機影響的西方國家領袖，他早前受訪時表示，他的政府正考慮發放食品券，以幫助中低收入家庭吃得起飯。他說現在連一些中產家庭也難以應付食品價格的飆升。

全球最大經濟體的美國也難獨善其身，2月份食品價格上漲1%，為 2020年4月以來的最大單月漲幅。過去12個月，美國整體食物價格上漲7.9%，是1981年7月以來的最大漲幅。

與此同時，隨著美、加、英、澳洲等制裁俄羅斯原油及天然氣後，全球能源價格急劇上升。

如果歐洲實施全面禁運，迫使俄羅斯每天減產300萬桶石油的話，其實自己也身受其害。除非石油輸出國組織的成員即時開始迅速提高產量，否則全球將面臨石油供應極度短缺的風險，或許將實施柴油配給。

俄羅斯 石油 烏克蘭

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