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烏控俄軍強押40萬人遣送至俄 有些恐成人質

編譯林梅婕／綜合24日電

烏克蘭政府24日指控，俄羅斯強制將40多萬名烏克蘭平民遣送至俄國，甚至將一部分人作為人質，要脅烏克蘭投降，但俄羅斯當局堅定表示，這些人都是「自願前往俄國」。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃(Lyudmyla Denisova)表示，俄軍共俘虜40萬2000名的烏國平民並強制遣送到俄國，其中8萬4000人還是兒童。

這項數據與俄羅斯當局公布的人數相去不遠，但俄方堅稱，這些人都是來自過去由烏克蘭叛軍控制的東部地區，他們多半以俄語為母語，因此較為親俄。

俄羅斯一級上將米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)表示，自兩國爆發戰事以來，烏東地區的頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)共約40萬人撤離到俄羅斯，他們還提供住所並支付其他開銷；但頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)指控，「這些人是被強迫遣送至入侵者的領土」。

德尼索娃指出，一名高齡92歲的老奶奶被俄軍從烏克蘭南部港市的馬立波(Mariupol)強制送往俄國的塔甘羅格市(Taganrog)。

基里蘭科解釋，馬立波居民長期被剝奪取得正確資訊的管道，俄軍向他們謊稱烏軍已經戰敗，並說服這些人遷移到俄羅斯，他說：「對這些受困的人民，俄軍的謊言很可能對他們起作用」。

此外，烏國官員還控訴俄軍強行取走這些平民的護照，並且在送往俄羅斯之前，先把他們安置在烏東地區的「過度營」(Filtration Camp)；烏克蘭外交部指俄軍已俘虜6000名馬立波的市民，並陸續沒收當地其他1萬5000人的身分文件。

烏克蘭情報人員指出，還有一些人被送到俄國的庫頁島(Sakhalin)，被要脅兩年內不得離開，才可以獲得工作；烏克蘭外交部稱俄羅斯企圖「利用這些人做為人質，對烏克蘭進行更多政治施壓」。

烏克蘭戰火延燒，雖說已有數百萬人逃往其他國家，卻還是有很多人不知何去何從；西部城市利維夫(Lviv)車站一名等待火車的少女表示，自己要到波蘭或德國與母親會合，但其他的家人目前還留在烏東的第聶伯羅州(Dnipro)，她說：「一開始我也不想離開，但現在我很害怕有什麼不測」。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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